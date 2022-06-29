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電子廠員工上班「淘金」！搬走1.9公斤屑屑賣出243萬　下場慘了

▲▼隨著通膨上升，持有黃金是投資者的一個好選擇。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲科技業員工上班淘金，搬走1.9公斤黃金，低價銷贓獲得243萬元。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名胡姓男子2021年5月在一間光電公司工作，利用職務之便趁隙撬開公司的金屑箱，偷走約1公斤900多公克的金屑，接著低價銷贓獲得243萬餘元，直到公司發現金屑短少後追查，他的偷竊行為才曝光。刑事部分，一審判處胡男1年8月徒刑；民事部分，一審判處他須賠公司91萬餘元，均可上訴。

根據判決書指出，胡男在聯勝光電製造部工作，負責將晶片裝入蒸鍍機台，待機台完成蒸鍍程序後，再取出晶片，作業過程中會產生黃金碎屑並集中到一個箱子中，他就趁沒人注意之際，利用1支長條形鐵片插入箱子的鑰匙孔，撬開箱子後偷走金屑。

胡男2021年5月23日至6月29日期間偷竊7次，總共偷走約1公斤900多公克金屑，全部低價賣給銀樓獲得243萬餘元，再用約6萬元贓款購買一個黃金戒指及一條黃金項鍊。

全案直到聯勝公司發現金屑短少，追查後才發現胡男的偷竊行為，立刻報警處理。胡男到案後向警方坦承犯行，並交出作案用的長條形鐵片、50萬元贓款以及用贓款購買的黃金項鍊及戒指。

刑事部分，台中地院一審依竊盜罪，判處胡男1年8個月有期徒刑，全案目前已上訴二審。

民事部分，聯勝公司向胡男求償300多萬元，台中地院一審考量胡男已歸還50萬、6萬元黃金項鍊及戒指，扣除聯勝公司的保險理賠後，判處胡男須賠償公司91萬餘元，全案可上訴。

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