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少年零用錢平均每月1329元　超過3分之1自己賺⋯觸法比例上升

▲▼家扶基金會針對12歲至未滿18歲《少年生活與法律觀念問卷調查》。（圖／家扶基金會提供）

▲家扶基金會針對12歲至未滿18歲《少年生活與法律觀念問卷調查》。（圖／家扶基金會提供）

記者林育綾／台北報導

台灣少子化現象獲得關注，少年人口數至2021年已下降至5.23%，少年犯罪人數卻在近年有上升趨勢，觸法類型中更以「詐欺背信」、「妨害秩序」在5年內激增不少。家扶基金會今（28）日公布調查也顯示，少年每月平均可使用金錢為1329元，而超過有3分之1的兒少在錢不夠時，會想辦法自己賺，卻也更容易掉入觸法陷阱。

▲▼家扶基金會針對12歲至未滿18歲《少年生活與法律觀念問卷調查》。（圖／家扶基金會提供）

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▲▼少年犯罪比例上升。（圖／家扶基金會提供）

▲▼家扶基金會針對12歲至未滿18歲《少年生活與法律觀念問卷調查》。（圖／家扶基金會提供）

根據家扶針對12歲至未滿18歲《少年生活與法律觀念問卷調查》顯示，少年每月平均可使用金錢為1,329元，多半使用在生活、學習用途，不過當感覺金錢不夠時，超過3分之1 的少年就想自己賺，高中職階段更近半數。

▲▼家扶基金會針對12歲至未滿18歲《少年生活與法律觀念問卷調查》。（圖／家扶基金會提供）

▲少年每月平均可使用金錢為1,329元。（圖／家扶基金會提供）

20歲的阿忠回憶，少年時期因有金錢需求，透過朋友介紹擔任送貨員有豐厚高薪，雖然對工作內容、收貨人身分都沒多探問詳情，直到驚覺有異而抽身，轉而從事正規打工；也曾經聽聞同儕向獨居老人推銷靈骨塔，收款後不知去向等詐騙行為。

家扶提到，近年「詐欺背信」是少年觸法類型首位，此犯罪性質以詐取錢財為目的，詐騙集團善用新型態科技或娛樂環境，誘惑有經濟需求的少年；而少年雖在詐欺相關法律有認知，卻缺乏社會經驗，或礙於急切的金錢需求，即使有觸法疑慮，還是在精心話術與推聳下就容易落入陷阱。

▲▼家扶基金會針對12歲至未滿18歲《少年生活與法律觀念問卷調查》。（圖／家扶基金會提供）

▲當感覺金錢不夠時，超過3分之1 的少年就想自己賺。（圖／家扶基金會提供）

親職專家澤爸說，家長可以給予適度的零用錢，再放手讓孩子從零用錢中學習負責，也需同步了解孩子開銷習慣，不夠花用時也可一起討論，並非拒絕給予，重要的是透過溝通與對話，引導孩子的金錢與理財觀念，也需要提醒孩子外部環境的陷阱，勿因錢財被誘惑。

現就讀五專的小夫也分享，求學過程身邊不乏喜愛玩耍、重心不在課業上的同儕，曾有同學在校外玩笑開過頭，演變為相互嗆聲、反目成仇，雙方各自約伴談判，過程中自己曾受邀一起去壯大聲勢，但他以準備考試為由婉拒，最後事件演變為聚眾鬥毆而遭警方移送法辦。

2020年刑法「妨害秩序」條文修正，為強化預防而放寬認定要件，故類似前述群聚鬥毆事件修法後更易定罪，觸法人數在近年激增的另一思考層面，也需強化少年對行事更需審慎。

▲▼家扶基金會針對12歲至未滿18歲《少年生活與法律觀念問卷調查》。（圖／家扶基金會提供）

▲▼少年法律觀念，有近3成少年認為「聚眾生事」非屬觸法行為。（圖／家扶基金會提供）

▲▼家扶基金會針對12歲至未滿18歲《少年生活與法律觀念問卷調查》。（圖／家扶基金會提供）

調查也顯示，有近3成少年認為「聚眾生事」非屬觸法行為，近2成少年同意「面對衝突談判，多找一些人，有助壯大氣勢」。還有11.5%的少年會隱瞞家人參加危險活動，而曾跟朋友或同學一起做觸法事情的少年，多為「好奇有趣而嘗試」、「覺得很酷」、「可以宣洩情緒」。

少年警察隊服務的陳必豪督導員分享，實務上接觸到的觸法少年，本性多是善良，未必真心想做不好的事，觸法發生原因很多，包括缺乏法令常識、誤信同儕慫恿、情緒衝動難以控制等；另一方面來說是不夠成熟，不懂得保護自己。這時候就需要法律來提醒少年一下，願意接受輔導大部分都是有機會改善。

▲▼家扶基金會針對12歲至未滿18歲《少年生活與法律觀念問卷調查》。（圖／家扶基金會提供）

▲少年觸法原因。（圖／家扶基金會提供）

另外調查也能看到，兒少家人會用負面言語及行為來管教，再與前述「會隱瞞家人參加危險活動者」交叉分析，高達70.2% 。少年看似自主行徑，若少了支持網絡關心，走在觸法邊緣的鋼索上將步步驚心；若重要家人慣用不適當管教與互動方式，孩子更容易被推向自我毀滅的深淵。

▲▼家扶基金會針對12歲至未滿18歲《少年生活與法律觀念問卷調查》。（圖／家扶基金會提供）

▲「會隱瞞家人參加危險活動者」交叉分析，高達70.2% 。（圖／家扶基金會提供）

家扶基金會社會資源處林秀鳳處長表示，家扶推動兒少保護已35年，提供兒少與家庭多元服務，致力注入穩定的力量。少年的成長階段正奔放，也期望自主，仍需要關懷陪伴才能順利發展，以台北青角的社區工作模式為例，主要協助兒少滿足成長需求與人際發展，更期在少年迷茫冒險時，協助作出正確判斷、強化預防。

▲▼家扶基金會提出「安心三劑」以知法守法、遠離陷阱、關懷防護，幫助少年正確行為、遠離風險。（圖／家扶基金會提供）

▲家扶基金會提出「安心三劑」以知法守法、遠離陷阱、關懷防護，幫助少年正確行為、遠離風險。（圖／家扶基金會提供）

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