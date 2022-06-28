台南觀海橋男子墜河　13小時後漁民發現遺體...打撈報警

▲台南市北區觀海橋上有男子跳水，消防人員下艇搜救未果，該名蔡姓子體已被尋獲，目前由檢警查處中。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區觀海橋上，27日晚上6時許，傳出有男子墜河，台南市消防局119勤務中心據報，出動大批消防人車及救生艇到場，但未發現男子蹤影，28日上午6時49分許，有漁民發現浮屍打撈上岸後報警處理，警方經家屬指認確定死者是從觀海橋落水的67歲蔡姓男子，全案由檢警進一步調查中。

市警三分局警方指出，27日晚上6時許，台南市北區觀海橋有人目擊1名男子掉落鹽水溪中，警消人員據報到場搜救，惟一直到晚上7時20分仍未有所獲，因天雨視線不佳，消防人員與家屬溝通後，決定暫停搜救行動，28日一早再展開搜尋行動。

市警四分局28日上午6時49分許，接獲漁民報案，在府安路段鹽水溪發現一具男性浮屍，以船隻載運上岸後報案。

三分局海南派出所派員查處，經家屬指認後，確定死者為27日晚間從觀海橋上落水的67歲蔡姓男子，家屬表示，蔡男罹患口腔癌等疾病，目前全案由市警三分局報請檢察官相驗中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995