南方澳大橋重建進度達9成　工程會：9月18日可通車

記者陳家祥／台北報導

南方澳大橋於2019年10月1日發生橋體斷裂坍塌，影響周遭居民與港務交通，總統蔡英文承諾於3年內完成橋梁重建，行政院長蘇貞昌指派政務委員吳澤成協調斷橋善後事宜，解決橋址爭議並順利動工。2022年6月15日，進度達89.53％，超前0.12％，預計可順利於今年9月18日完成通車。

2019年10月1日上午9點30分，南方澳大橋突然發生橋面斷裂崩塌意外，斷裂的橋身掉落砸向南方澳漁港航道內；加上當時橋上有輛油罐車，因橋面斷裂墜落並起火燃燒，橋下的3艘漁船也遭壓毀，導致6名船員罹難。

行政院政務委員吳澤成24日親自視察南方澳大橋工程。公路總局蘇花改工程處長李宗仁簡報時指出，新大橋原址原地重建，全長796.53公尺、橋梁595公尺，採用懸臂工法降低對漁船進出的影響。工程經費耗資8.6億元，2020年7月16日開工，目前工程進度達89.53%。

工程會表示，南方澳跨港大橋重建工程交通部台灣港務公司委託交通部公路總局代辦，台灣世曦股份有限公司負責設計及監造，新亞建設開發股份有限公司施工。

工程會指出，重建橋梁採用鯖魚意象造型設計，夜間搭配景觀藝術光雕系統，並設置人行觀景平台，配合周邊道路形成一環狀道路系統，完工後將提升南方澳地區民眾之生活便利性及地區觀光發展。

工程會進一步表示，工程進行期間，地方對於重建橋址意見不一，恐延宕重建期程，政委吳澤成蒐集地方各界意見，達成大橋原址重建之共識，順利解決橋址未定問題。

工程會說明，橋梁動工後，港務公司亦定期召開會議，協調解決施工遭遇問題，並承宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所、蘇澳區漁會及當地居民之全力協助，使工程得以順利推動，工程會亦將持續追蹤及管控執行情形，使橋梁重建得如期如質完成。

工程會說，2022年6月15日，實際進度89.53％，超前0.12％，工程進度符合預期，預計今年9月18日完成通車，達成3年內完成橋梁重建之目標。工程會將持續追蹤執行進度，加速推動橋梁重建工作。

▲宜蘭南方澳大橋重建現況。（圖／記者陳家祥攝）