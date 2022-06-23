缺席第4天！陳時中快篩「第二條線更淡了」　莊人祥：狀況非常良好

記者嚴云岑／台北報導

陳時中6月12日快篩陽確診，經過7天的居家照護，6月20日解隔，雖然已前往指揮中心辦公，但今（23）日依然未出席記者會。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，部長今早快篩依然陽性，「不過第二條更淡了」，中午也有與他開會，身體狀況非常良好，「可以跟各位見面的機會越來越接近了」。

指揮中心日前爆出多人染疫，繼陳時中後，指揮中心發言人莊人祥、醫療應變組副組長王必勝、衛福部次長薛瑞元與石崇良也陸續中招，但經過7天隔離後，最晚確診的石崇良也於今（23）日解隔，回歸工作崗位。

對於外界關心陳時中未出席記者會，羅一鈞日前指出，部長是較為謹慎，「因為在記者會還是有很多記者在現場，公開場合難免可能有無法避免的近距離接觸，比如媒體不清楚跑過來堵訪或近距離詢問問題，才選擇暫時不出席公開活動公共場合，屬於自我要求不適用在解隔條件或自主健康管理規範要求中。」

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羅一鈞強調，企業無需拿特例當作通案適用，「規定滿7天不須快篩， 若快篩陽或快篩陰不影響後7天的管理措施，可以外出可以工作，因為台灣已認定7天以上不具有傳染力，個人要額外自我要求在不違反規定前提下可以被接受的。」