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斯洛伐克副議長致函曝光　反駁趙少康「以國會議員身份來台」

▲▼針對國內特定媒體人士持續惡意詆毀斯洛伐克國會議員日前率團來台訪問成效，斯洛伐克國會副議長勞倫契克回國後特函致謝我方，外交部再度嚴正澄清說明。（圖／外交部提供）

▲勞倫契克副議長致李大使南陽函影本。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

中國廣播公司董事長趙少康14日指出，斯洛伐克國會官網未列出訪問台灣的行程，加上國會回覆問題的信函稱，沒接獲此訪問行程的通知，因此懷疑國會議員是以「個人名義」來台灣旅遊。對此，外交部今（16日）晚間再度發出澄清指，斯國副議長勞倫契克（Milan Laurencik）6月15日致函我國駐斯洛伐克代表李南陽，除感謝我國政府的邀請外，也特別強調，本次確以「斯洛伐克國會副議長、斯洛伐克國會議員的身分」來訪，目的為見證台灣社會的多樣性、成熟的民主制度與經濟發展。

勞倫契克強調，此行訪問至為成功，訪問團成員深深感謝，因此特別致函向台灣政府與人民申致由衷謝忱；另特別強調，台斯兩國同為民主國家，國會議員可自由接受外國政府邀訪，此行以斯國國會副議長及國會議員的身分來訪，希望基於斯國人民的利益深入瞭解我國政經發展，共同致力深化台斯互利合作關係。

勞倫契克另致函立法院台斯國會聯誼會會長、民進黨立委許智傑，除感謝熱誠接待外，也特別說明，若干團員在立法院的行為絕無不敬之意，因此不應被扭曲利用以免損及台斯雙邊友好利益。另勞倫契克副議長歡迎我國立法院「台斯國會聯誼會」成員回訪，盼能透過國會互訪強化兩國友誼之橋，攜手共創自由民主繁榮未來。

外交部表示，對於勞倫契克副議長及斯洛伐克國會議員在疫情期間遠道來訪，以具體行動展現對台灣的堅定支持，外交部表達肯定與感謝，並將持續協助我國立法委員進行國會外交，深化台斯交流與友好夥伴關係。

外交部也再度呼籲國內各界，外交不分黨派、沒有藍綠之別；在我國國際處境艱難、境外敵對勢力持續文攻武嚇之際，全民更應團結一心，共同支持外交工作及國際友我力量。

▲▼針對國內特定媒體人士持續惡意詆毀斯洛伐克國會議員日前率團來台訪問成效，斯洛伐克國會副議長勞倫契克回國後特函致謝我方，外交部再度嚴正澄清說明。（圖／外交部提供）

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