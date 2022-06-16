斯洛伐克副議長致函曝光　反駁趙少康「以國會議員身份來台」

▲勞倫契克副議長致李大使南陽函影本。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

中國廣播公司董事長趙少康14日指出，斯洛伐克國會官網未列出訪問台灣的行程，加上國會回覆問題的信函稱，沒接獲此訪問行程的通知，因此懷疑國會議員是以「個人名義」來台灣旅遊。對此，外交部今（16日）晚間再度發出澄清指，斯國副議長勞倫契克（Milan Laurencik）6月15日致函我國駐斯洛伐克代表李南陽，除感謝我國政府的邀請外，也特別強調，本次確以「斯洛伐克國會副議長、斯洛伐克國會議員的身分」來訪，目的為見證台灣社會的多樣性、成熟的民主制度與經濟發展。

勞倫契克強調，此行訪問至為成功，訪問團成員深深感謝，因此特別致函向台灣政府與人民申致由衷謝忱；另特別強調，台斯兩國同為民主國家，國會議員可自由接受外國政府邀訪，此行以斯國國會副議長及國會議員的身分來訪，希望基於斯國人民的利益深入瞭解我國政經發展，共同致力深化台斯互利合作關係。

勞倫契克另致函立法院台斯國會聯誼會會長、民進黨立委許智傑，除感謝熱誠接待外，也特別說明，若干團員在立法院的行為絕無不敬之意，因此不應被扭曲利用以免損及台斯雙邊友好利益。另勞倫契克副議長歡迎我國立法院「台斯國會聯誼會」成員回訪，盼能透過國會互訪強化兩國友誼之橋，攜手共創自由民主繁榮未來。

外交部表示，對於勞倫契克副議長及斯洛伐克國會議員在疫情期間遠道來訪，以具體行動展現對台灣的堅定支持，外交部表達肯定與感謝，並將持續協助我國立法委員進行國會外交，深化台斯交流與友好夥伴關係。

外交部也再度呼籲國內各界，外交不分黨派、沒有藍綠之別；在我國國際處境艱難、境外敵對勢力持續文攻武嚇之際，全民更應團結一心，共同支持外交工作及國際友我力量。