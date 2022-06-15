15歲少女抗癌7年病逝！臨死前「堅持捐遺體」救別人　媽含淚簽字

▲15歲少女抗癌7年病逝，臨死前堅持遺體捐贈。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江台州一名少女與癌魔纏鬥7年離世，家人按她遺願捐贈遺體，希望能救人一命及有助醫學研究。母親稱，女兒8歲已發現有惡性腫瘤，之後走訪多地求醫，到她12歲那年提到希望死後捐出遺體，「希望在生命結束後能夠幫到別人。」她雖然不捨，但慢慢接受了女兒想法，「我為孩子感到驕傲，原先醫生說最多活1年多，但我孩子卻堅持了7年。」

據《浙江新聞》報導，15歲的劉莉婷來自四川遂寧，8歲已發現有惡性腫瘤，家人帶她走訪四川、上海、浙江多地求醫，幸好女兒確診後一直笑看人生。

母親許道芬說女兒自小夢想是當醫生，「得病後她知道自己當不了醫生，但還是希望能夠盡力幫助別人。」女兒12歲那年看手機得知捐贈器官和遺體的事，母女搬到浙江台州椒江區居住後，她一邊打工一邊照顧女兒，這時女兒知道自己時日無多，多次說出想死後捐出遺體及眼角膜，用於醫學院教學研究及臨床器官移植。

▲15歲少女臨死前堅持遺體捐贈。（圖／翻攝自微博）

母親回憶，那年帶女兒去到上海的醫院看病，當時醫生指孩子的個案值得好好研究，她開始覺得讓女兒將遺體捐出可能是最好的選擇，「把她器官、遺體捐出去，能救人當然最好，不行讓醫生們做研究。」

雖然不捨，但她慢慢接受了女兒想法，「我當時其實很糾結，但最終還是理解她的想法，能做一點是一點。」而且女兒一見到有人捐贈器官的報導，都會說「如果有天我真的能救人該多好」、「希望在生命結束後能夠幫到別人」。

▲母親含淚簽字。（圖／翻攝自微博）

6月6日，劉莉婷病重入住台州市立醫院後病危，經歷2次搶救後，於8日凌晨因多臟器功能衰竭離世。許道芬當天就遵從女兒遺願，含淚簽署捐贈遺體文件，「讓她的生命更有意義，也許是她選擇的方式吧，我真的只能幫她完成所有的心願。」她為女兒感到驕傲，全家都支持決定，「原先醫生說最多活1年多，但我孩子卻堅持了7年。」

當地紅十字會按家屬意願聯繫杭州師大醫學院，讓她的遺體用於醫學研究。浙江省台州市立醫院為此舉行了一場告別式，家屬醫護及紅十字會人員、杭州師大教師都有到場向少女道別。紅十字會感激她捐出遺體有助相關疾病的研究，及讓醫學生進行醫學解剖。