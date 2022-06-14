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林義傑淪「著作權蟑螂」　知情人爆內幕：全因白目才被盯上

超馬好手林義傑捲入著作權蟑螂案，交保後向媒體喊冤。

▲超馬好手林義傑捲入著作權蟑螂案，交保後向媒體喊冤。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

超級馬拉松好手林義傑捲入著作權蟑螂案，檢警調查，林所成立的公司涉嫌以釣魚手法引誘網友下載影片，再藉機提告、索取和解金獲利，不到1年就提告800多件，塞爆各地檢警單位，利用司法賺錢的行徑太白目，才會被盯上。本刊調查，林在10多年前因紀錄片被非法下載，陸續成立3家公司抓盜版，董監事還包括知名片商及著作權律師，沒想到因手段太過爭議，意外惹上官司。

林義傑小檔案
現名：林瀚駩
年齡：45歲
出生：雲林縣
婚姻：已婚，育有1女
現職：義傑事業、好鑽公司負責人；國民黨文傳會義務副主委
學歷：台大管理學碩士、政大法學碩士、中正大學教育學碩士
經歷：超級馬拉松選手、橫渡撒哈拉沙漠、世界四大極地超馬巡迴賽總冠軍
電影：《決戰撒哈拉》《征服北極》（紀錄片主角）《一萬公里的約定》（監製）

 

已經改名林瀚駩的超級馬拉松好手林義傑，上週三（8日）突然遭檢警約談，因他創辦的真相智財顧問公司捲入著作權蟑螂案，檢警調查，真相智財公司去年7月成立，簽下多部國外電影的專屬授權合約，再利用BT軟體將電影檔案上傳網路，引誘網友下載，接著用攝影機側錄軟體上顯示的IP，向違法下載的網友提告、索取和解金，並從中抽取報酬，行徑十分惡劣。

對此，林義傑交保隔天便在臉書公開喊冤，強調自己沒有違法，還說BT影片下載種子，只要用Google搜尋就會跑出一大堆，他絕對經得起檢驗。

不肖片商及著作權蟑螂藉釣魚手法牟利，行之有年。圖為示意畫面。

▲不肖片商及著作權蟑螂藉釣魚手法牟利，行之有年。圖為示意畫面。

但運動員出身的林義傑為何會跟影視圈扯上關係？熟知內情的A先生說，2007年林的紀錄片《決戰撒哈拉》因遭非法下載，在台灣營收不如預期，損失慘重。

隔年，林特別成立「杰特管理顧問公司」，業務包括智慧財產權、電影發行、電影製作等項目，後來更名為義傑事業股份有限公司，現在董事包括霧峰林家第三代林澤浩（LAVA台灣鐵人三項公司董事長）及中華電信OTT平台最大影片供應商呂寶麟，監察人則為知名智慧財產權律師高士偉，都與影視圈有關。

林義傑的公司涉嫌用BT軟體引誘網友下載影片，再提告討和解金。（翻攝網路）

▲林義傑的公司涉嫌用BT軟體引誘網友下載影片，再提告討和解金。

不過，為什麼林會踢到鐵板？另一名知情人士B先生認為，林的公司不到一年就提告800多件，等於利用檢警賺錢，不僅排擠其他案件，還造成辦案單位極大負擔，太過「白目」才會被盯上。

B先生說：「林的公司不到一年就累積了800多件，其中近300件集中在雙北地檢署，智財案件不像一般刑案，可以平均分給所有單位偵辦，都是由人力較少的智財專組負責，你無端增加人家的工作量，要人家不注意也難！」

保二總隊刑警大隊（圖）短短半年多，就接獲林義傑公司百餘件侵權告訴。（翻攝Google Maps）

▲保二總隊刑警大隊（圖）短短半年多，就接獲林義傑公司百餘件侵權告訴。

熟知影視圈生態的A先生告訴本刊，國內電影圈景氣長期不佳，大部分片商最後會將電影版權隨意贈送，或用2、3萬元便宜賣掉，算是增加剩餘價值。

不過，有些惡劣的片商就會利用BT軟體亂槍打鳥檢舉提告。A先生透露，一般和解金開價約10萬元，反正對片商來說都是多賺的！


【點擊看完整全文】

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