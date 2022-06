長榮奪3大航空獎項！搭7／1後班機可先「預訂機上餐」主菜

全球知名航空乘客體驗協會(APEX, Airline Passenger Experience Association) 於6月8日在愛爾蘭都柏林舉行頒獎典禮,長榮航空(2618)再次獲得全球旅客肯定,榮獲乘客評選「東亞最佳航空」 (Best Overall Airline in Eastern Asia) 和 「全球最佳客艙服務」 (Best Cabin Service),並得到協會認證「全球五星航空公司」 (Five Star Global Airlines) 等三大獎項。