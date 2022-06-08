德國柏林「汽車衝撞人群」至少1死30傷！　現場畫面曝光

▲ 這起事件至少造成1人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國柏林發生一起恐怖事件，一輛汽車在一座教堂附近衝向人群，造成1人死亡，至少30人受傷。目前尚不清楚這是意外或是蓄意造成，但當地警方表示，沒有跡象表明這起事件涉及恐怖主義。

▲ 這輛汽車衝撞人群後衝進店家。（圖／路透）

綜合《天空新聞》、《路透》報導，這起事件發生於柏林西部市中心，一名男子8日上午駕駛一輛小型車，在夏洛滕堡區（Charlottenburg）威廉皇帝紀念教堂附近衝撞人群，造成1死30傷，駕駛已經被捕。

柏林警方發言人達姆斯（Martin Dams）說明，目前不清楚這起事件是意外造成，還是駕駛蓄意衝撞人群。現場員警初步發現，駕駛有健康問題，認為有可能是身體不適引發的事故，目前未發現恐怖主義跡象。

Sanitäter versorgen Verletzte am #Kurfürstendamm Ecke Rankestrasse in #Berlin. Ein Auto fuhr in die Menge, mindestens eine tote Person pic.twitter.com/pVR8pC2vns — Joachim Fahrun (@JoachimFahrun) June 8, 2022

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