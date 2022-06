德國柏林「汽車衝撞人群」至少1死30傷！　現場畫面曝光

▲ 這起事件至少造成1人死亡。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

德國柏林發生一起恐怖事件,一輛汽車在一座教堂附近衝向人群,造成1人死亡,至少30人受傷。目前尚不清楚這是意外或是蓄意造成,但當地警方表示,沒有跡象表明這起事件涉及恐怖主義。

▲ 這輛汽車衝撞人群後衝進店家。(圖/路透)

綜合《天空新聞》、《路透》報導,這起事件發生於柏林西部市中心,一名男子8日上午駕駛一輛小型車,在夏洛滕堡區(Charlottenburg)威廉皇帝紀念教堂附近衝撞人群,造成1死30傷,駕駛已經被捕。

柏林警方發言人達姆斯(Martin Dams)說明,目前不清楚這起事件是意外造成,還是駕駛蓄意衝撞人群。現場員警初步發現,駕駛有健康問題,認為有可能是身體不適引發的事故,目前未發現恐怖主義跡象。

Sanitäter versorgen Verletzte am #Kurfürstendamm Ecke Rankestrasse in #Berlin. Ein Auto fuhr in die Menge, mindestens eine tote Person pic.twitter.com/pVR8pC2vns