《醫師好辣》名醫遭控偷腥人妻　愛巢直擊！離綠帽夫家不到2分鐘

圖、文／CTWANT

曾上過《醫師好辣》談話性節目的彰化基督教醫院神經外科孫姓主治醫師（44歲），近日遭控與羅男（45歲）妻子盧女（42歲）勾勾纏，在雙方都各自有家庭及孩子的情況下，2人竟悄悄在文山區租下愛巢大搞婚外情，時常在早餐店幽會、遊車河，甚至在路上玩親親，氣得羅男即使與老婆離婚仍向孫男提告「侵害配偶權」。

▲上過《醫師好辣》節目的醫師孫男，遭控與家住台北的人妻偷腥，還在租屋處築愛巢。（圖／翻攝當事人臉書）

羅先生6月6日來到本刊，時隔1年講起前妻背叛的過程仍覺得不可思議。他說，去年3月發覺前妻生活作息有些異常，「講電話刻意迴避、手機不離身、深夜往外跑、周末藉故回娘家，去年3月中旬她無預警打包離家，當時我對內要打理孩子對外又要工作，實在分身乏術無力調查問題出在哪」。

▲人妻盧女去年3月突然離家出走，經徵信社調查發現盧女與孫姓醫師在離家走路不到2分鐘地方租屋同居。（圖／讀者提供／CTWANT合成）

直到去年4月間，「兒子告訴我，媽媽在外租房，且與同居友人睡一塊，我才知道自己被戴綠帽，更離譜的是，經徵信社調查，發現他們偷腥地點竟在離我家走路不到2分鐘的地方，對方身分還是彰化基督教醫院神經外科的主治醫師」。

根據徵信社取得的證據顯示，孫男和盧女即使在疫情嚴峻時刻照常出遊玩樂，隔著口罩上演「親親」戲碼，還有盧女抱著獅子玩偶躺在愛巢的椅子上休息，及孫男在屋內活動的照片，種種鐵證都讓羅男痛徹心扉。

羅男想追根究底是誰破壞自己的家庭，於是輾轉聯繫上孫男的妻子許女，2人拼湊出外遇足跡，發現他們是在朋友聚會上相遇，且自去年3月開始密集碰面，模式就是每周四孫男開車自彰化北上到租屋處，周六早上再回彰基看診，隔周周一早上再北上與盧女碰面，2人吃完早餐才依依不捨分離。

羅男今年4月底決定與妻子協議離婚，原本徵信社要蒐集更多證據，但每次行動都失敗，原來是羅男家中被安裝了監控設備，羅男一舉一動都被監視，事後羅男對盧女提告妨害秘密罪，夫妻倆對簿公堂，最後以和解收場。

其實去年7月羅男曾LINE過孫醫師，對話內容提到「希望把彼此家庭傷害減到最輕，也請替我想想，我有兩個小孩很多事，我不想造成我孩子媽的傷害，如果你明白請就此收手請你不再打擾我家人，孫男雖已讀訊息，卻未正面回應。」羅先生說。

▲羅男曾用LINE表達希望孫醫師收手，別再破壞他的家庭，但孫男已讀未回。（圖／讀者提供）

10年婚姻走到這一步，讓羅男徹底絕望，歷經一次次打擊，3個月內爆瘦29公斤，整天吃不下飯，失眠做噩夢，最擔心的是還有2個孩子要面對，幸好大兒子很懂事，有時會幫忙照顧弟弟，還會替他加油打氣，光是一句「爸爸加油」就讓他熱淚盈眶。

對此，孫醫師表示，關於被指婚外情一事，他跟太太已控告羅男妨害名譽，羅男的故事完全是子虛烏有的幻想，羅男和前妻好像還有孩子扶養權的問題，他跟太太已經被搞的很厭煩，若有涉及到他們夫妻名譽的問題，他們一定會維護自身權益。孫醫師妻子許女進一步解釋，所謂的親吻照是角度錯位，時間是7月份，當時羅男與盧女已離婚。

被控出軌的盧女針對親吻照表示是被移花接木，躺在租屋處椅子上是去年5月份被羅男趕出來，不得不在外租屋，羅男拍的照片都是離婚後的事，對方根本鬼話連篇，顛倒是非。「先前羅男會家暴我跟孩子，從小孩臉上可看到瘀青、抓痕，對我也是言語暴力。」實在忍無可忍才會協議離婚，並於去年向法院申請核發通常保護令，有效期間2年。

盧女說當初她提告羅男妨害名譽，是對方跪著求她和解，「但現在又來這樣傷害我，到底有完沒完，你知道他打小孩有多殘忍，你看了應該也會哭的。」至於記者問及孫醫師跟她的關係，盧女表示，「他只是我老朋友，學生期間認識的，他來幫我的，但因為我前夫調查發現他是醫師，就抓著這點不放」。

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