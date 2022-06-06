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住宿平台臉書廣告現「黑鵰裸男」　網驚喊諧音梗：啊夠大

▲▼住宿平台臉書廣告現「黑鵰裸男」。（圖／翻攝Booking.com）

▲身為一名裸體主義者，馮嘉尼邀請同好預約一起晚餐。（圖／翻攝Booking.com）

記者張靖榕／綜合外電報導

住宿平台agoda近日在臉書的廣告相當「前衛」，國內外網友都發現一名南非裸男站在餐桌前，成為agoda的廣告，讓台灣網友紛紛以諧音調侃「啊夠大」，雖然該則廣告已刪除，但「啊夠大哥」卻是真有其人，而且還是一名裸體主義者。

裸男馮嘉尼（Vongani Nkuna）是南非約翰尼斯堡的一名屋主，他與同為裸體狂熱者的妻子透過Booking平台接受客人預約，舉辦裸體晚宴，所有與會者都必須裸體參加。

馮嘉尼今年4月接受媒體訪問表示，他實踐裸體生活的日子至今已經6年了，一路走來遇到許多阻礙，當朋友和家人發現他和妻子都喜歡裸體24小時候，都紛紛感到驚訝。

不過馮嘉尼解釋崇尚裸體完全不是出自於性的動機，而是對裸體主義的嚮往，希望以自然的狀態與周遭自然的一切連結。馮嘉尼還加入了豪登裸體主義者協會（Gauteng　Naturist Association），在那裡認識許多其他裸體主義者。

馮嘉尼與妻子在商業區房屋舉辦裸體餐宴，透過Booking平台接受預約，由於Booking與agoda隸屬相同母公司，可能因此被agoda自動抓取為臉書廣告，國內外網友發現廣告中的馮嘉尼一絲不掛，掀起討論和調侃風潮，台灣網友則表示，「啊夠大」，不過該則廣告現已被移除。


 

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