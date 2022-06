男歌手「飆唱1hr後」倒地亡！胸痛爆汗衝出後台　最後身影曝光

記者吳美依/綜合報導

印度寶萊塢知名歌手KK(Krishnakumar Kunnath)在加爾各答(Kolkata)熱情開唱近1小時,當日稍晚卻抱怨胸口疼痛,隨後暈倒送醫,並在趕往醫院途中去世,享年53歲。他在台上頻頻擦汗、下台後緊急衝出後台的最後身影,如今在社群媒體上瘋傳。

▲KK在最後一場演出看起來身體不適。(圖/翻攝推特@MirrorNow、YouTube頻道The Bawabilat)



第一部影片中,KK正在中場休息,雖然面帶笑容,卻已經滿頭大汗,甚至必須拿毛巾擦拭,他還向工作人員比出手勢,似乎在抱怨空調故障了,背景有一個人喊道,「好熱喔!」第二部影片中,KK已經結束表演,但看起來臉色鐵青、相當不舒服,在工作人員護送之下,匆忙離開。

BTS video of #KK from his last concert in Kolkata’s Nazrul Mancha theatre.



Singer KK complained of uneasiness during the concert and was soon taken to his hotel room where he collapsed. He died at 53 in Kolkata, the cause of death is still unknown. | #KKLIVE #RIPKK pic.twitter.com/C4a6g2vQqF