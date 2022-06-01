兒童BNT「7大接種站」今開打！QA秒懂怎麼預約　端午連假也能打

▲指揮中心宣布六都加開兒童疫苗大型接種站。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／整理報導

中央流行疫情指揮中心宣布，6月1日起於六都加設5至11歲的兒童疫苗大型接種站，疫苗廠牌為輝瑞。不過，提醒家長們，施打前記得先預約，以免排隊過久。另外，為免除家長的擔憂，大型接種站於端午連假也會持續開放。至於兒童疫苗副作用有哪些、施打後有哪些照護事項要留意等，《ETtoday新聞雲》整理QA，讓讀者能掌握最新資訊。

Q1：兒童新冠疫苗可以在哪打？

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A：可在「校園集中接種」或「合約醫療院所接種」。不過，有鑑於校園遠距上課，學校難以提供接種，除了可至各縣市安排/指定合約醫療院所接種，為滿足需求，指揮中心宣布6月1日起在六都加設7座大型接種站，提供兒童施打「輝瑞疫苗」，但建議家長應先預約再前往。

預約網址請點：

台北市 臺北自由廣場

新北市 板橋車站

桃園市 巨蛋體育館 陸軍專科學校

臺中市 自然科學博物館

臺南市 市立圖書總館

高雄市 高雄展覽館

中正紀念堂兒童疫苗接種站，由臺北榮總駐點接種。北榮說明，為擴大服務量能，也提供隨到隨打服務，未預約亦可施打，請民眾多加利用。

指揮中心呼籲，雖然到現場也會接受服務，但還是請家長先行上網預約，減少排隊時間。

▲6月1日起，六都加設7座5-11歲兒童疫苗接種站。（圖／指揮中心提供）

Q2：兒童疫苗可打哪些廠牌？

A：國內目前通過兒童可使用疫苗，分別是6至11歲可打的半劑量莫德納以及5至11歲可打的兒童劑型輝瑞／BNT疫苗，其中莫德納使用成人劑型減半施打。

Q3：兒童施打疫苗注意事項？

A：指揮中心提醒，5至11歲兒童，家長及兒童可依意願選擇接種，若於大型接種站或合約醫療院所接種，請家長(監護人或關係人)陪同前往接種，於現場簽署接種評估及意願書，並經醫師評估後接種。另若曾為確診個案，須於確診康復3個月後才能接種疫苗。

Q4：兒童施打疫苗常見不良反應有哪些？

A：

－莫德納

食藥署指出，在6至11歲兒童的臨床試驗中，受試者最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心/嘔吐、腋窩腫脹/壓痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛，與成年人試驗結果相近。

台大公衛學院醫師許辰陽則指出，根據歐洲藥品管理局（EMA）最新資料顯示，大部分以輕微局部不良反應為主，如注射部位疼痛、紅腫；有80%的人有輕微全身性不良反應，「但報告裡面並沒有提到有心肌炎及心包膜炎的發生。」

－輝瑞BNT

許辰陽指出，施打輝瑞疫苗後的不良反應，和莫德納一樣，絕大部分都以注射部位不適為主，少數有發紅、腫脹、搔癢狀況；全身性不良反應則有發燒、疲勞、腹痛、肌肉痠痛等。

數據也顯示，800萬名兒童在接種輝瑞疫苗後，有4249名兒童通報產生不良反應，4129件非嚴重、100件嚴重，其中又有11名兒童發生心肌炎，不過目前已有7位康復、4位治療中。許辰陽表示，換算下來，心肌炎發生率每10萬人中0.1375人，極為罕見，且大部分都可得到良好照顧。

▲兒童施打新冠疫苗後可能會出現，發燒或注射部位疼痛等不良反應。（示意圖／高雄市政府提供）

Q5：輝瑞、莫德納怎麼選？

A：台灣兒科醫學會強調，目前仍無大規模直接比較莫德納與BNT疫苗孩童接種的研究報告，但由發表的試驗結果看來，前者產生的抗體濃度略高，輕中度的不良反應發生率也略高，但並無很大差異，因此並不建議要特別選擇哪一廠牌之疫苗。

Q6：哪些人不適合接種？

A：正在發燒、對疫苗成分有嚴重過敏反應者，都不建議施打疫苗。另外，指揮中心提醒，有潛在慢性疾病的兒童仍應接種新冠疫苗，因他們的疾病狀況可能會增加患重病的風險。接種前請諮詢診治此潛在慢性疾病的醫師，以便了解特定的健康狀況是否會增加重症風險。

Q7：學童打疫苗可以請什麼假？

A：教育部長潘文忠說，施打疫苗後有3天疫苗假可提供給孩子如果身體不適需要休息，不會列入差勤或成績紀錄；家長如果因孩子施打疫苗需要在家照顧，也可請防疫照顧假來照顧和協助孩子。另北市教育局表示，除了疫苗假外，家長如基於防疫目的，得為子女請防疫假，請假不列入出缺勤紀錄。

Q8：接種後有什麼照護事項須留意？

A：根據中華民國護理師護士公會全國聯合會指出，兒童注射後可如常活動，必要時，家長可使用症狀緩解藥物如解熱、鎮痛藥物等，注射部位腫脹則可局部冰敷。

特別提醒，若兒童接種後出現下列徵象，應盡速就醫診治：

1. 持續發燒超過48小時，活力變差。

2. 常見疫苗副作用如頭痛、發冷等，幾天後仍未消失。

3. 嚴重過敏反應症狀，如呼吸困難、氣喘、面部或喉嚨腫脹、眩暈、心跳加速、虛脫、全身紅疹等。

4. 疑似心肌炎或心包膜炎症狀，如胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良，如走幾步路就會喘、沒有力氣爬樓梯等。