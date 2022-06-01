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0-6歲免費快篩今起開領　5QA一次看！買過實名制也可拿

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情進入高原期，至今已有近200萬人確診，其中兒童重症累計已有25例、10人死亡，讓不少家長十分擔憂。指揮中心日前宣布，自6月1日到6月30日，0至6歲兒童可以領取5劑免費快篩，家長持健保卡前往健保特約藥局或衛生所就能領取，《ETtoday新聞雲》也整理出5大QA供大家參考。

▲▼6/1起「0-6歲免費領快篩」！指揮中心公布細節。（圖／指揮中心提供）

▲0至6歲兒童今日（1日）起可領取免費快篩。（圖／指揮中心提供）

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Q1：領取對象？一次可以領多少快篩？
A1：2016年1月1日（含）以後出生者皆可領取，每人限領1份，1份共有5劑快篩。

Q2：哪裡可以領？領取時間？
A2：全國將近5000家販售實名制家用快篩試劑的健保特約藥局以及衛生所，都可以領到幼兒免費快篩，領取時間為6月1日至6月30日，領取時請記得攜帶0至6歲兒童的健保卡。

此外，幼兒免費快篩與實名制快篩一樣有分流機制，依身分證字號尾數區分，單號為週一、三、五，雙號為二、四、六，週日單雙號皆可領取。

Q3：若小孩沒有健保卡該怎麼領取？
A3：尚無健保卡的新生兒或後續出生者，可以在拿到健保卡後再行領取。

▲新冠肺炎快篩劑實名制上路首日。（圖／記者林敬旻攝）

▲買過第一輪實名制快篩仍可領取幼兒免費快篩。（圖／記者林敬旻攝）

Q4：若小孩的健保卡已經在第一輪實名制快篩中使用過了，還能領取免費快篩嗎？是否可以一起購買第二輪實名制快篩？
A4：幼兒免費快篩不計入第一輪實名制快篩購買資格，如果已經買過第一輪實名制快篩，還是可以領取幼兒免費快篩；若沒有買過第一輪實名制快篩，家長領取幼兒免費快篩時也可以一併購買。

但由於第二輪實名制快篩預計6月中旬才會上路，所以無法順便一起購買。

Q5：快篩買回家後該怎麼保存？沒用完可以放冰箱嗎？
A5：快篩試劑外盒都有標示保存溫度，例如較常見的羅氏、亞培、福爾威創，保存溫度都是2到30度，速可安、飛確（有特別註明不可冷藏或冷凍）為15到30度，台塑生醫為8到35度，福吉美唾液快篩為4到30度，原則上放在室內乾燥、陰涼、避光之處即可，放冰箱反而容易受潮變質。

▼快篩試劑外盒都有標示保存溫度。（圖／記者黃翊婷攝）

快篩,羅氏,保存溫度（圖／記者黃翊婷攝）

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