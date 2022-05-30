仲介小模網紅到美加肉身淘金　「學霸雞頭」認罪罰10萬免囚

▲號稱「學霸雞頭」的林潔玲到案訊後交保15萬元，神情疲憊拉下口罩被民眾目擊。（圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

號稱「學霸雞頭」的北市女子林潔玲，靠著流利的外語能力，涉仲介約50名台灣女子到美國、加拿大賣淫，有人宣稱17天就賺進台幣25萬元，美國警方鎖定其中1名頻繁入出境的台籍女子揪出全案，通知我方檢警共同破獲林女經營的跨國應召站，台北地院審結，今依妨害風化罪判林女6月徒刑，同案共犯陳希聖與林聖超各4月徒刑，3人均緩刑2年，各須支付公庫5萬到10萬，可上訴。

現年31歲的林女和共犯今都沒到庭聆判。據悉，林女畢業於明星高中，考上知名大學，但畢業就為錢加入色情集團、夢想快速致富，且隨即自立門戶，透過「台北酒店經濟人Top飯局伴遊夜店酒吧」等帳號或群組，招攬網紅、小模甚至急需用錢的OL，到美、加的華人區肉身淘金。

由於林女外語能力流利，在美國當地有人脈，又標榜小姐出國「打工」，一個月保守估計可賺台幣120萬元以上，不少鶯燕趨之若鶩，經林女面試符合美加當地要求的運動型、大胸型或氣質、甜美等條件，就會安排出國，經營「Amy艾咪應召站」的林女也被稱為「學霸雞頭」。

據悉，林女旗下小姐雖須自費機票與國外的食宿，但每次性交易收費400美元到500美元，折合台幣1.1萬餘元到1.4萬餘元，或每小時加幣290元到320元，折合台幣約7000元，小姐實拿6成，就有到案的應召女供稱到加國工作17天，賺進台幣25萬元，還有應召女說出國不一定非得賣淫，也可單純陪酒聊天，收入一樣不錯。

▲美國警方通報我方檢警，共同查獲「學霸雞頭」經營的跨國應召站。（資料照／圖／記者張君豪攝）

前年（2020年）美國警方發現林女旗下一名應召女頻繁出入美國，攔查後，應召女承認到美國賣淫，美方同年9月透過美國在台協會AIT通報我方檢警，去年（2021年）2月搜索林女等人住處並約談。

林女應訊坦承面試應徵小姐，錄取後安排給美國當地的男子「GTO Kevin」接手安頓住宿，應召小姐依照顏值分級定價，條件極優的小姐，每次賣淫價格最高可達700美元，男客以當地華人為主。

檢方起訴林女和2名共犯從2018年到2020年，仲介約50名台籍應召女出國賣淫，涉犯妨害風化罪嫌，林女認罪，北院今判她6月徒刑，陳男與林男因招募小姐收取經紀費，各被判刑4月，3人均緩刑2年，林女須支付公庫10萬元，陳男與林男各須支付公庫5萬元，全案可上訴。