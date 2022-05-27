驚險逃命畫面曝！台61平面道積水及腰　救生圈救出受困女駕駛

▲桃園觀音區昨晚雨勢大，造成台61線平面道路積水及腰，將車輛淹了半個車高。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

連日大雨造成桃園市觀音台61線平面道路與忠孝路積水及腰，26日晚有3部路過車輛陷入拋錨動彈不得，水淹超過半個車高，其中有1名女駕駛逃離不及受困車內，警方獲報後立即到場管制交通，並與消防人員一同涉水將受困的高姓女駕駛救出，所幸僅受到驚嚇並無大礙。

▲警方及消方救護人員涉水帶著救生圈，緊急救受困車內女駕駛。（圖／大園警分局提供）

警方表示，大園分局草漯派出所於昨晚19時許接獲民眾報案，在台61線北上平面道路與忠孝路口有嚴重積水，並有車輛受困其中，警員蕭凱、林奕宏獲報後趕往現場，發現該處水深及腰，便立即以三角錐及布條封鎖現場實施交通管制，以免車輛誤闖。

▲▼警方也以三角錐及布條封鎖現場實施交通管制，以免車輛誤闖。並將受困駕駛救出安置。（圖／大園警分局提供）

員警隨後涉水在現場巡視，確認受困車輛的位置，發現共有3台車輛拋錨無法動彈，其中兩名駕駛及時逃出，在高架橋下等待救援，另一名高姓女駕駛上班途中，則因來不及離開受困淹水半個車高內，員警趕緊通知消防人員前來，準備救生圈合力將受困的高姓女駕駛救出，所幸3名駕駛僅受到驚嚇，沒有發生其他意外。

高姓女駕駛表示，當時因天色昏暗、雨勢滂沱看不清楚路況，原本以為只是路面小積水，沒想到越開積水越深，直到車輛輪胎沒入水中，想要掉頭離去車子卻熄火，因此拋錨動彈不得，所幸員警及消防人員即時到場協助，才讓他們能夠順利脫困，非常感謝警、消的幫忙。