男模會館「男公關月收20萬起跳」　不靠長相用身體來換

▲在日本很有名氣的男公關羅蘭，在台灣就沒有這種等級的存在。（圖／翻攝自IG）

圖、文／CTWANT

在先前本土案例的疫調中，一家被俗稱為男模店的男公關店登上新聞版面，幾名確診的患者都曾進出過同一家男模店，有一個人甚至每天都去。這除了讓人好奇男公關店究竟有何迷人之處外，也好奇男公關們的收入到底有多少？《CTWANT》就獨家訪問到一名從業多年的男公關小噹，由他來告訴我們男公關們的收入、徵選條件，以及能夠出頭的方式。

任職男公關多年的小噹表，男公關的徵選條件大抵就是身高、穿著、長相以及談吐。身高大多會要求在170至175公分起跳，穿著要有自己的品味，五官要端正得體，談吐幽默風趣，以及熟悉各種酒桌的遊戲。

小噹也強調，外界時常有「男公關必須帥」的錯覺。小噹認為，當一名男公關「講話幽默風趣」反而才是重點。過去他就曾與遇過一名真的很帥的男生來當男公關，但後來發現這個男生雖然說穿著還可以，但說話完全沒有任何的內涵，也不知道如何討女生開心。很快的，這個帥哥就消失在夜生活的世界中。

「畢竟客人是來玩的，不是來看你帥到當花瓶放在那的」小噹如此說道。但小噹也表示，其實真的沒有那麼多人懂穿著、懂得如何討好女生。因此店內也會針對一些菜鳥進行培訓，前輩們也會給晚輩指點。小噹表示，自己其實剛入行的時候，1個星期的結束可能不到50節（換算下來不到7000元），上台沒多久就被客人嫌棄太無聊卡掉。後面也是靠著自己學習、店家與前輩的教育，現在變成1週4至500節（折合新台幣約5.6萬至7萬）的頂級男公關。

▲男公關不用真的太過帥氣，但說話幽默是先決條件。（示意圖／pakutaso）

就小噹的描述來看，換算下來每個月的收入坐落在22萬至28萬之間。小噹則是笑了一下，表示這是最簡單的計算方式，但是檯面下男公關還是有很多額外的收入，像是跟客人出遊的話，客人要支付框台的費用給店家，自己就是一筆收入。旅遊過程中包吃包住是基本行情，有時候客人開心的話，還會多給很多小費，這部分也是一筆無法估算的巨額收入。

小噹表示，一個男公關剛入行時一定會四處碰壁，除了仰賴店家與前輩的教育、自己的學習外，幾乎每個男公關都要歷經一個「開竅」的過程，開竅之後的男公關會找到自己專屬的定位、對應女生的方式。只是更多的是看到，菜鳥公關在熬不到開竅的日子之前，就選擇離開這個業界。

小噹自認自己是屬於比較會經營戀愛的氛圍，讓客人對她產生迷戀、喜愛。自己私底下也是會花很多私人時間陪客人吃飯、聊天，甚至平時手機不離身的與客人傳訊息互動。「要多花心思與時間在女人身上，女人才會覺得你對他用心，這是營造戀愛感最基本的步驟」。

而在當了男公關後，小噹也見識到女客人花錢的瘋狂，「女生真的是喜歡上你之後，在你身上花錢都不手軟，即便他們很清楚知道這就是逢場作戲」。

小噹也表示，其實業界的頂級男公關中，也有另外一種俗稱為「HIGH咖」的存在。這種類型的男公關就是非常的幽默、逗趣，甚至可以說是搞笑，非常擅長活絡現場氣氛，營造一種瘋狂又歡快的氛圍，這種類型的男公關也十分受到客人的青睞。

訪問的過程中，小噹與我們聊起日本知名男公關羅蘭。小噹表示，羅蘭就是屬於那種非常擅長說話討女生開心的類型，而且並不是那種插科打諢的低級搞笑，這樣的特色才讓他在日本取得非凡的地位。而在台灣因為風土人文的不同，目前男公關業界並沒有出現這種指標性的招牌型人物。而更多的是，看到一堆男公關們因為四處碰壁，或是因為喝酒喝到身體壞掉，消失在整個業界中。

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