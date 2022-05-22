超狂三寶片曝！大媽外車道「鬼切左轉」　下秒遭撞飛倒地翻滾兩圈

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區經貿路與黎明路口21日發生一起誇張車禍！一名蔡姓女騎士行經事故路口準備左轉，但她竟自顧自的不斷向左切，絲毫不顧後方車輛仍在前行，下秒遭到一輛直行轎車猛撞，蔡女當場遭撞飛，在地上翻滾2圈才停下，還險些遭輾。事故畫面事後曝光，不少網友看了相當氣憤，紛紛留言，「汽車駕駛好倒楣」。

▲台中大媽鬼切左轉，慘遭撞飛。（圖／翻攝YouTube）

透過畫面可以看到，當時蔡女行駛在外側車道，而當她快接近事故路口時，因準備左轉，於是不斷朝左偏移，最後竟自顧自的直接左轉，導致後方車輛閃避不及，直接撞上蔡女，而猛烈撞擊力道，蔡女連人帶車噴飛，甚至還在地上翻滾2圈才停下，甚至還差點遭轎車輾過。

警方獲報到場，並立即進行酒測，而雙方均無酒駕情事，蔡女事後則因雙腳、腰部受傷自行就醫，但詳細的事故原因仍有待調查釐清。

這段畫面事後曝光，引起網友一片熱議，紛紛留言，「這種騎法能活到現在也是不簡單...」、「這明顯就是不管對方怎麼開(閃)都會自然撞到的概念嘛...汽車司機真無辜！」、「打了就切，不知道誰給的勇氣，幫汽車QQ」。





▲警方事後獲報到場，所幸事故並無造成嚴重傷亡，但詳細車禍原因仍待釐清。（圖／記者白珈陽翻攝）