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快訊／Novavax疫苗宣布：向台灣申請EUA

▲▼Novavax宣布：向台灣申請EUA。（圖／翻攝自Novavax官網）

▲Novavax宣布：向台灣申請EUA。（圖／翻攝自Novavax官網）

記者林彥臣／綜合報導

Novavax 疫苗13日在官網宣布，向台灣食品藥品監督管理局，提交其 COVID-19 疫苗 NVX-CoV2373 的緊急使用授權（EUA）請求，用於對 18 歲及以上的個人進行針對 SARS-CoV-2 的主動免疫。

官網指出，提交的資料包括兩項關鍵的 3 期臨床試驗的數據：PREVENT-19，該試驗在美國和墨西哥招募了大約 30,000 名 18 歲及以上的參與者，並發表在《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）上；以及一項有近 15,000 名成年參與者的英國試驗，也同樣發表在 NEJM.，在這2項試驗中，該疫苗都證明了有效性和令人放心的安全性。

▲▼Novavax新冠疫苗。（圖／路透）

▲Novavax疫苗經實驗證明，有效性與安全性均令人放心。（圖／路透）

官網提到，實驗證明嚴重的不良事件數量較少，並且平均發生於疫苗組和安慰劑組之間。試驗期間觀察到的最常見不良反應（頻率類別非常常見≥1/10）是頭痛、噁心或嘔吐、肌痛、關節痛、注射部位壓痛/疼痛、疲勞等等。隨著疫苗的分發，Novavax 將繼續收集和分析真實世界的數據，包括安全性監測和變異評估。

官網最後指出，NVX-CoV2373已獲得全球多個監管機構的有條件授權，可用於18歲以上的個人，目前正在審查其他文件。

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