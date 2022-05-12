視訊問診3管道預約　指揮中心籲勿集中健康益友APP

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）



文／中央社

居家照護確診者持續增加，視訊問診需求隨之提高，指揮中心提供3大預約管道，健康益友APP、居家照護醫療團隊及健保行動快易通，呼籲勿集中湧入健康益友APP，避免塞車情況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，不少居家照護的確診個案抱怨，視訊問診資源看得到吃不到，健康益友APP的診次少，根本約不到，隨著今天起居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性，可視訊問診由醫師認定確診，確診者擔心視訊問診預約難度恐怕再增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中表示，中央已建立3大預約管道，提供輕症或無症狀居家照護民眾使用，包含健康益友APP、居家照護醫療團隊及健保行動快易通。

羅一鈞表示，健康益友APP的設置初衷是作為24小時緊急醫療平台，可提供視訊診療服務，參與此平台的醫療院所較少，每一節門診只有個位數預約名額，所以很容易額滿。建議民眾可多利用各縣市居家照護醫療團隊資源，除可協助認定確診，後續看診、送藥等，採一條龍服務。

▲健康益友APP可提供視訊診療服務。（圖／翻攝畫面）



居家照護團隊是各地方政府依照居家照護計畫成立的醫療團隊，羅一鈞以每日新增個案數最多的新北市為例，新北市政府在每個行政區都設有居家照護責任醫院，另有800多家診所可照顧居家照護患者；其他縣市也都有醫院、基層診所投入，甚至有些縣市完全以基層醫療為主力。

另外，健保系統也提供視訊問診資源，包含健保行動快易通、視訊診療網站，羅一鈞表示，此管道有1萬多家診所或醫院提供專線或預約門診服務。希望民眾不要再往量能有限的健康益友APP湧入，可改到健保行動快易通、居家照護醫療團隊尋求資源。