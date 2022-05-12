「快篩陽=確診」首日！台北榮總視訊門診大當機　一般掛號也受影響

▲台北榮總「快篩陽性遠距視訊門診」預約掛號驚傳當機。（圖／翻攝北榮官網）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心認定快篩陽性等同確診今（12）日上路，居家隔離、自主防疫與居家檢疫期間快篩陽性者，可透過遠距/視訊診療請醫師評估結果，但上路首日卻有醫院傳出預約掛號系統當機，《ETtoday》自中午12時至下午1時，台北榮總「快篩陽性遠距視訊門診」依然顯示無法連線，連帶一般預約掛號系統也受影響。

中央流行疫情指揮中心宣布修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，新增「居家隔離及自主防疫或居家檢疫期間使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認」為確定病例條件，並自5月12日起實施。

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陳時中也說明通訊診療配合事項，包含篩檢陽性之後，檢測卡匣（片）寫上姓名與日期。並與健保卡一起拍照，視訊診療時照片上傳，視訊診療時再出示該檢測卡匣。而根據指揮中心統計，截至9日為止，管理中居家隔離者共計7萬0709名、自主防疫者23萬2351名，管理中居家檢疫者1萬7342名，三類身份者合計有32萬人。

台北榮總配合政府防疫政策，先於4月下旬擴大通訊門診，5月4日更新設「快篩陽性遠距視訊門診」，鼓勵民眾優先利用，並依病情嚴重程度採取分流處理。

對於「無症狀或是輕度症狀」者，醫師將在視訊門診開立PCR採檢單、三日處方箋及衛教單，並且鼓勵使用本院APP完成線上付費。若是不需要來院做PCR採檢者，亦可透過視訊門診由本院將處方箋寄給民眾，方便家人在社區藥局領藥。若醫師評估病人已有「中、重度症狀，或是合併其它疾病時」，將請病人直接到急診室，由急診醫師安排採檢與後續治療。

依據台北榮總資訊，快篩陽性視訊門診，僅提供18歲以上成年人掛號，掛號費100元，另會酌收診療費用，不過在快篩陽性等同確診上路首日，台北榮總掛號網頁卻大當機，連帶一般民眾預約掛號也受影響。對此，台北榮總回應，初步瞭解為掛號系統程式更新發生問題，現正積極搶修中，為造成民眾不便感到抱歉。【更新】北榮1時24分左右表示已修復。

▼台北榮總掛號系統當機。（圖／翻攝北榮網站）