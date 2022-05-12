免費培訓還支薪！紙風車劇團擴大徵才「學經歷不限」：歡迎轉行

▲紙風車劇團擴大徵才，培訓期間還會支薪。（圖／紙風車劇團）

記者林育綾／台北報導

連續3年疫情，讓表演藝術界人才流失！紙風車劇團如今擴大徵才，期望號召愛好藝文的青年成為全職人員，也讓劇團能有新思維，預計招募「藝術行政」、「社群行銷」、「劇場技術」、「表演事務」四種不同專長，除了有一個月免費培訓，培訓期間還會支薪，招募期間自即日起至5月23日，只要年滿18歲以上都可以應徵。

紙風車劇團表示，在成立30週年「三十而立」之際，希望傳承及培育人才，而30年來製作了許多膾炙人口的創新兒童劇，如30周年度大戲《哪吒鬧龍宮》、2021客家親子劇《雨馬》等，深受大人小孩喜愛；更自行募款執行了三大公益項目，也辦理過許多大型活動，吸引全台許多親子鐵粉。

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▲▼紙風車劇團製作許多膾炙人口好戲，也辦理過許多大型活動，吸引全台許多親子鐵粉。（圖／紙風車劇團）

此次徵才活動命名為「為自己勇敢一次」，紙風車文教基金會董事長小野（李遠）回想，自己28歲在美國留學攻讀生物學博士時，毅然決然中斷學業回到台灣，從事寫作，「這是我為自己勇敢一次的重大決定。我覺得現在年輕人，只要找到一個覺得值得做的目標，他會願意投入更多的智慧與時間。」。

創辦人李永豐也說，「這個活動的核心價值在希望號召有夢想的年輕人一起為台灣孩子奉獻，用二年的時間，幫助紙風車，更成就自己、成就孩子快樂的童年回憶，就當作自己當2年兵，當下很苦，但回憶起來卻是有成就感的。」

紙風車表示，這次招募文藝青年工作大隊，廣徵各路好手，不拘學經歷，不限戲劇相關科系出身，也歡迎有社群經營、行銷、技術製作等人才報名。年齡方面，只要年滿18歲以上都可以應徵，劇團甚至笑說「歡迎大家轉行」。

▲紙風車更準備一套培訓課程，包含「如何製作一齣戲」、「基礎表演」、「大型活動」等，讓新進人員快速入門，入選全職人員將先安排共同培訓，再分配至各組實習（圖／紙風車劇團）

考量一般大眾對於劇場工作並不了解，紙風車更準備一套培訓課程，包含「如何製作一齣戲」、「基礎表演」、「大型活動」等，讓新進人員快速入門，入選全職人員將先安排共同培訓，再分配至各組實習，期間全額支薪，一個月後進行考核，通過後即聘為正式職員。

而演員則經過才藝、表演等項目甄選過後，將進行團訓、排練，安排演出，讓更多演員能在疫情期間充實自己，疫情過後得以演出。

劇團表示，現在還在紙風車任職的人員，有人曾在縣政府工作過，也有人曾經是陣頭團員，進入紙風車後，有一待20多年的人，也有數次進出的人，不約而同地認為紙風車是娘家。「基本上，紙風車就是一個這麼累、這麼辛苦的地方，但只要在這裡和所有人一起努力，其中獲得的，一定會是自己人生中不可獲缺的重要回憶。」

「2022紙風車文藝青年工作大隊招募」自即日起至5月23日止，詳細報名資訊可至相關網站查詢。