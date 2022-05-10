今天有到貨！8大通路買得到「家用快篩」　販售數量、門市先掌握

▲8大通路持續販售「亞培快篩」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蕭筠、林育綾／綜合報導

由政府提供之「亞培家用新冠病毒抗原快篩試劑檢測套組」9日起於疫情較為嚴峻的北北基桃提供販售，每劑售180元，每店限量50劑，每人限購1劑，部分通路門市於下午時段售完，業者表示未來將持續穩定供貨，每日售完為止。另，家樂福今（10）日也於全台35間配合信東藥局之門市開賣限量800盒捷保定新冠抗原快篩試劑，有需求之民眾可前往購買。

經濟部強調，北北基桃地區領有醫療器材販賣業執照之門市共7366家，未來每日配送約40萬劑至各門市，若當日售完，隔日也會持續補貨。

▲亞培快篩每日皆會配給至指定通路販售。（圖／記者蕭筠攝）

●7-11

地點：北北基桃有藥商執照許可近2700間門市

價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策，每日配額至售完為止。

●全家

地點：北北基桃約2千間店舖

價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策，每日各門市鋪貨約50組，另有其他品牌快篩試劑則依各家店舖現場供貨為主。

●萊爾富

地點：北北基桃逾700間門市

價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策，每日各門市配給50組，售完為止。

●OK mart

地點：北北基桃共410間門市

價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策，每日各門市穩定供貨，配量則依各門市為主，售完為止，同步於全台會員Line群組提供預購「速可安家用新冠病毒原自我檢測套組」1盒2入400元及「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑」1入200元共2種快篩試劑。

●康是美

地點：北北基桃210間門市

價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策，每日配額至售完為止。

●全聯

地點：北北基桃有藥商執照許可383間門市

價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策有貨即上架販售。

●美廉社

地點：北北基桃504間門市

價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策持續販售快篩試劑，並依照銷售狀況進行補貨，各門市到貨的時間不一，到貨即上架開賣。

●家樂福

地點：全台35間配合信東藥局之門市包括重新、花蓮、宜蘭、蘆洲、淡新、經國、中壢、林口、內壢、中原、青海、嘉義、德安、斗六、豐原、南投、埔里、太平、文心、沙鹿、西屯、彰化、安平、中正、鼎山、鳳山、仁德、光華、愛河、楠梓、屏東、五甲、新楠、新屏、成功。

價格數量：捷保定新冠抗原快篩試劑2入組，售380元，每人限購2盒，首波限量800盒