醫建議家用快篩「池化」全家一起驗　陳時中：很難弄啦！

▲亞培快篩試劑。（圖／記者李薇攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情急速升溫，各地藥局都出現排快篩人龍。精神科醫師潘建志就在臉書發文提出神解，認為「池化快篩」就能終結排隊買快篩的痛苦，中央流行疫情疫情指揮中心指揮官陳時中聽聞後大感不解，直言「這很難弄啦！」

潘建志在臉書發文指出，池化PCR就是把10個病人的鼻咽拭子檢體混在一起同時驗PCR，沒有驗出來那所有人就都是陰性，若驗出陽性再一個一個驗，去找出陽性是誰。

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潘建志以同住的一家五口為例，假設念小學的小孩同學確診，或爸爸公司同事確診，因為是天天在一起的密切接觸，風險很高且病毒傳播速度很快，這五個人最好天天做快篩、持續一星期，這種情況就適合使用「池化快篩」。

對於潘建志建議，指揮中心發言人莊人祥回應，若依照該醫師建議，一家五口每天一起做快篩、一週做7次，敏感度會稍微下降。且快篩實名制並非遙不可及，指揮中心每天在藥局提供近200萬份供民眾購買，通路端每天也有37萬劑供民眾選購。

陳時中也回應，池化有一定的標準與規格，個別快篩要池化的話，可請專家再行研議，「但你是要一根棉棒全家一起戳？還是不同棉棒同一試劑？」無論採用哪種方法都很難執行，建議快篩還是等到有症狀或有接觸史時再來執行。