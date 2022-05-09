快訊／梁文傑爆北市僅花53萬元買快篩比金門還少　高雄花5200萬　

▲柯文哲赴大安區級關懷中心視察。（資料照／北市府提供）



記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲、基隆市長林右昌近日為了快篩議題槓上中央。不過，民進黨中常委、台北市議員梁文傑9日釋出審計部的資料，今年1至4月，高雄市花了5200萬買快篩，台北只花53萬元。他說，「自己根本沒有要買，卻指責別人為什麼沒有買好給你用，然後又說是因為聽信中央的話被騙了，那就是鬼扯」。

梁文傑釋出一份審計部的資料，今年1至4月購買新冠肺炎快篩試劑的決標資料，中央各機關包括經濟部、衛福部、法務部、國防部、外交部等單位皆有購買，其中以國防部花了7900多萬元最多，其次為衛福部的5600多萬。

在地方政府方面，高雄市政府提前花了5200多萬買快篩，其次為桃園市政府860多萬元、新北市政府700萬元、台中市政府510萬、宜蘭縣政府430萬元，花蓮縣政府97萬元、彰化縣政府72萬元、金門縣政府69萬元，而首都台北市政府花了53萬元。

梁文傑表示，他並沒有很想指責誰誰誰為什麼不早點去買大批快篩，因為現在對快篩的需求有點被誇大，很多人是在囤貨以備不時之需，並不是真的要用。

不過，梁文傑說，如果自己根本沒有要買，卻指責別人為什麼沒有買好給你用，然後又說是因為聽信中央的話被騙了，那就是鬼扯。

梁文傑指出，今年１到４月，在各地方政府中，高雄花5200萬元買快篩，桃園、新北、台中也都花了好幾百萬，但台北市只花53萬，甚至比金門縣政府69萬還少。

梁文傑認為，台北市政府不是沒有錢，想買的話，隨時可以從市長預備金、災害準備金和疫情募款調個幾億出來，問題是柯文哲從來沒有把買快篩當成重要事項，因為他很久以前就說打了三劑就要和病毒共存，很多措施可以拿掉，然後疫情起來，又最先呼籲要以篩代隔，好像自己是先知。

梁文傑表示，等到被人發現其實台北市從來沒有把買快篩當一回事，又說是因為「聽信中央的話」，一路胡扯，被人拆穿胡扯又繼續胡扯，這才是讓人不爽的地方。

▼審計部一份1月至4月購買快篩的資料。（點圖可放大／梁文傑臉書）



另外，民進黨市議員簡舒培也表示，柯文哲說後悔刪除28億預算，又說決定刪除是 「錯在相信中央要給快篩」，這個說法根本是「竹竿接菜刀」，偷換概念，模糊焦點、轉移視聽，因為台北市政府編的28億預算的目的是為了買第三劑疫苗，不是快篩。

簡舒培還原去年柯文哲編列28億預算買第三劑疫苗的荒謬過程：首先，9月台北市政府送2022年預算至議會審查，其中有一筆28億（含藥害救濟300萬）要買第三劑疫苗的預算。

簡舒培指出，在11月2日時，台北市政府發文CDC，詢問地方政府採購第三劑疫苗所需行政程序，公文內容說台北市編列28億要採購「第三劑疫苗」。

簡舒培說，到了11月24日，CDC回覆台北市政府，說明2022年中央政府採購疫苗狀況，並提醒地方政府如要自購疫苗的相關注意事項，最後則是要求台北市政府提供購買第三劑疫苗的廠牌及期程。

簡舒培強調，12月14日台北市政府來函台北市議會，說CDC表示第三劑疫苗充足，地方政府自購「疫苗」由「中央統籌運用」，所以台北市政府決議暫停第三劑疫苗購買，建請台北市議會保留預算科目及象徵預算。

因此，簡舒培認為，從這三份公文可以看出，台北市柯文哲編列的28億預算是要買第三劑疫苗的，不是要來買快篩的，而且中央沒有擋北市府編28億買疫苗，還要北市府提出第三劑疫苗採購的廠商及期程，往來公文中，北市府完全沒有詢問中央有關快篩的問題。

簡舒培說，北市府編來議會審查的28億預算，只說要買疫苗，沒有說要買快篩，也就是說，柯文哲「刪28億是因為中央答應給快篩」完全就是胡扯說謊。

另外，簡舒培表示，這筆28億預算在政黨協商後，依照市府規劃保留預算科目，留下象徵預算1000元，因此柯文哲真的認為是少了這筆預算，無法買快篩，那柯文哲應該立即編列追加預算，但柯文哲不辦追加預算，只消費這筆預算，說中央要給快篩，是中央沒給，是中央的錯，明明與事實不符，為什麼柯文哲要「偷換概念」呢？

簡舒培比較台北與高雄的防疫表現，台北遠遠落後高雄，柯文哲在台北市不認真防疫，快篩試劑準備不足、社區PCR篩檢量能不足，出現種種防疫亂象後，再丟出「刪28億預算，是因爲錯在相信中央」這樣似是而非的言論，試圖轉移焦點、推卸責任。

簡舒培認為，柯文哲行經宛如一個巨嬰，做錯事不認錯，還說謊模糊焦點，轉移視聽，疫情爆發，中央地方各有各的職責，高雄快篩提前備足，不僅買的最低，也買很多，還有高雄PCR社區篩檢站20處、其中五個車來速，所以也讓高雄疫情控制比國衛院預估低上一倍。