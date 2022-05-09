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快篩為何買不到？　趙少康分析缺貨原因：該下台負責

▲▼快篩實名制上路，每天還沒開賣，門口就排了長長人龍。（圖／記者謝盛帆攝）

▲快篩實名制上路，每天還沒開賣，門口就排了長長人龍。（資料照／記者謝盛帆攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土疫情嚴峻，快篩劑數量不足引來民怨。中廣董事長趙少康說，衛福部長陳時中光是為此就該辭職下台負責，蔡政府若不是為了保護圖利像高登這樣的「綠友友」廠商專賣，就應立刻准許只要經外國政府核准販賣的快篩劑都可以進口台灣。

趙少康指出，原本快篩劑只是貴，要買還買得到，自從製造廠商被政府要求直接供貨，產品被政府派人到工廠全部取走，使得民間要自己買根本買不到，公司、工廠、機構、團體面對買不到快篩劑一籌莫展，傷透腦筋，大家想辦法找管道自行從國外進口，卻在台灣海關就被擋下，有些個人的親友在國外看到台灣缺貨，熱心購買寄來台灣「紓困」也被阻止。

趙少康認為，總統蔡英文上周在民進黨中常會好像政治評論員，震怒之餘要求「除實名制之外，能夠協調更多元的快篩購買通路，讓民眾能在最快時間取得。」人民自己從國外購買或接受親友餽贈不就是蔡英文口中所說「更多元」的通路嗎？

趙少康表示，蔡政府如果不相信外國政府核准的快篩劑品質，為何可以相信外國旅客登機前2日內被蔡政府要求在當地國做的核酸檢驗陰性證明？可以相信外國的PCR試劑而不相信同國的快篩試劑？不是自相矛盾？

趙少康提到，退而求其次，如果非要堅持蔡政府通過的快篩劑品牌才算，蔡政府也可以公告羅氏、亞培、Abbott Rapid等已經通過台灣核准的十幾個品牌可以進口，「沒有道理只有政府跟綠友友可以進口，而平民百姓不可以進口。」

面對快篩劑數量問題，蔡英文日前宣布，政府會持續增加快篩試劑的供貨量，5月預計取得1億劑左右的快篩試劑，並會優先增加出貨到疫情風險較高的北北基桃，民眾不要囤積，也不要過度恐慌，按照指引使用快篩。

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