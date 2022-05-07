逼童喝尿...口含辣椒水不准吐！　中途之家荒唐院長虐童判拘

▲屏東某安置機構院長逼孩童喝辣椒水，二審逆轉判有罪。（示意圖／取自pixabay）

記者黃資真／屏東報導

屏東縣一家兒少安置機構的黃姓院長，涉嫌逼迫兒童喝辣椒水、喝尿，一審判無罪，檢方提上訴，高雄高分院判定喝辣椒水屬實，依故意對兒童犯強制罪處拘役30日，得易科罰金，緩刑2年；喝尿部分維持無罪。

檢警調查，黃姓院長於2015年發現當時僅10歲的男童，在另名男童上廁所時捉弄對方，黃於是要求被捉弄的男童在免洗杯裝入自己尿液後，然後要搗蛋的男童喝完，男童不從，黃女便強行打開嘴巴倒入。

隔年4、5月某日，男童傳紙條給一名女童，邀對方到廁所「實驗（親親）」，教保員發現後告知黃女，黃強迫兩人口含辣椒水不准喝下，約過5分鐘後，才准許兩人去浴室吐掉。

偵訊時黃女否認犯行，沒有發現捉弄一事而制止，傳紙條則是自己得知後，有在全班面前宣導要保護自己，事後也只跟老師說要好好照顧小孩，沒有懲罰孩子。

屏東地院認為，3名孩童說詞前後反覆，上開情節已超越一般常人所能想像之單純不當管教範圍，而是近乎病態之行徑，除非有相關明確證據佐證，否則難予以採信，判決黃女不起訴。

檢方上訴，高雄高分院調查，除了小孩指證外，負責調查此事的社工也表示，當時主管表示要把受害孩子們帶走時，黃女激動的表示餵辣椒時她都有在旁邊觀察，並保證以後不會再發生，足認黃女確實會用類似方式處罰不聽話的孩子，因此依成年人故意對兒童犯強制罪，處拘役30日，緩刑2年；強逼喝尿事件則是因罪證不足，駁回上訴。