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塑化劑溶解恐致癌！食品包裝禁用PVC塑膠　明年7月上路

▲▼環保署112年7月1日起禁止製造輸入販賣含PVC食品包裝。（圖／食藥署）

▲環保署112年7月1日起禁止製造輸入販賣含PVC食品包裝。（圖／食藥署）

中央社

為減少聚氯乙烯（PVC）危害環境及健康，環保署29日公告，2023年7月起禁止含PVC的食品包裝製造、輸入及販賣，違反販售每件次罰1200到6000元，製造、輸入罰6萬到30萬元。

環保署回收基管會執行秘書王嶽斌說明，含PVC的塑膠包裝，氣密性比較好，常見在一些含乳製品包裝上，其實已經慢慢減少了，因為此材質特性，可能添加安定劑，對人體健康有一定影響，又不抗油的溶解腐蝕，有塑化劑滲入食品的可能，所以暴露在PVC條件下，對人體健康有環境賀爾蒙的影響及致癌風險。

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他說，含PVC包材送焚化爐燃燒，也會有衍生的污染物戴奧辛及重金屬，除少部分透過煙囪排放到空氣中，更有存在焚化爐的飛灰與底渣中，進而流布污染環境之虞，所以PVC包裝的禁用已是國際趨勢，像是韓國、紐西蘭陸續宣布淘汰PVC包裝，國內禁用後，預期每年可減少79公噸食品類PVC容器。

另外有關平板包材用於食品上，則例如裝小番茄、花生糖等的塑膠包材。環保署說明，這次公告是依據廢棄物清理法第21條授權，訂定「限制含聚氯乙烯之平板包材、公告應回收容器及非平板類免洗餐具不得製造、輸入及販賣」。

從民國112年（2023年）7月1日起不得製造、輸入及販賣的食品包裝包含使用含PVC的「平板包材」、「公告應回收容器及非平板類免洗餐具裝填『食品、動物食品、飼料、乳製品、調味品、醋、鹽、食用油脂、飲料、包裝飲用水、酒、藥酒、胺基酸類及多種維他命之內服液劑』之容器商品」。

環保署補充，在上述日前已製造或輸入品不在此限，目前業者都有其他材質容器可替代裝填；屆期上路，會排定市面抽查，查獲違反者，可依廢清法對販售者每件次查獲處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，按日罰到改正為止；違反製造、輸入，則是每件次罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰，也可按日罰到改正。

▲▼環保署公告自112年7月1日起限制含聚氯乙烯（PVC）的平板包材、公告應回收容器及非平板類免洗餐具填裝食品等商品之製造、輸入及販賣。（圖／環保署）

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