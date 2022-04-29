廢棄蚵殼變身海邊潮凳　北科大畢展關注永續共生社會

▲北科大工設系學生謝亦晴、洪湘婷，善用廢棄蚵殼設計海邊長凳「今潮蚵汐」，讓廢棄蚵殼變身海邊潮凳。（圖／北科大提供）

記者許敏溶／台北報導

國民美食「蚵仔煎」支撐台灣沿海養蚵產業，但每年帶來近16萬公噸的廢棄蚵殼，台北科技大學工業設計系學生謝亦晴、洪湘婷，以廢棄蚵殼結合水泥等自然素材，製成海邊戶外公共座椅「今潮蚵汐」，將當地靠潮汐維生的民情融入椅面設計，達到材料永續循環，更入圍今年「金點新秀年度最佳設計獎」產品設計類及循環設計類決審。

今年金點新秀設計獎，全台設計院校共有4821件作品報名，北科大工設系則有15件作品共入圍20項，其中「今潮蚵汐」、「Life-line」、「SPACE480-智能倉鼠籠」等7件作品晉級「金點新秀年度最佳設計獎」決審，「今潮蚵汐」、「Urban W」、「循序漸進-部落生活」入圍「循環設計特別獎」決審，「WHEEHAB」、「Iristyle看見花磚-兒童課桌美學計畫」等10件作品入圍「金點新秀贊助特別獎」，將在6月1日角逐大獎。

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工設系今（29日）在北科大藝文中心濟慶館進行畢業展，6月1日至4日則在南港展覽館2館新一代設計展亮相，北科大表示，今年因應疫情，提供線上互動展覽，也用心製作周邊產品，展現新生代的設計能量。

而台灣西部沿海養蚵造就驚人產值，但廢棄蚵殼堆在漁村也為人詬病，為解決廢棄蚵殼問題，工設系謝亦晴、洪湘婷透過實測得知，將磨碎粗蚵粉以不同比例加入水泥，蚵粉比例越高則材質硬度越弱、透水性越佳，水氣蒸發也更快，於是把潮汐層疊的意象，透過不同蚵粉比例呈現，把海浪痕跡線條帶入椅面設計，並善用循環材料再製成海邊戶外公共座椅，讓遊客在此觀浪、聽海及所觸摸的東西，全部取自大自然，遊客在放鬆之餘，也能好好欣賞眼前的人事物，認識蚵的多樣面貌。

▲北科大工設系李元捷、張芫齊共同設計無人機「Life-line」，深入火場佈線救援。（圖／北科大提供）

此外，從美國資料顯示，美國消防人員因公殉職最大原因，來自水帶佈線問題，而台灣室內狹小、轉角多，對分秒必爭的火災現場相當不利，工設系李元捷、張芫齊，設計透過由玻璃纖維打造的耐高溫無人機，攜帶水帶進入火場佈線，希望可克服窄巷或破窗而入問題，並結合熱像儀快速發現火源後撲滅，減少消防人員傷亡與民眾生命財產損失。