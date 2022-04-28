快訊／中橫關原段大崩塌！土石達20萬m³高150m　預計5／11搶通

▲▼ 中橫關原段坍方搶修中。（圖／公路總局提供，下圖同）

記者戴上容／花蓮報導

中橫公路台8線117.4k處26日發生200公尺大規模崩塌，崩塌初估至少20萬立方公尺、規模高達220公尺擴及稜線，公路總局說明，117k+250~+450坍方土石堆積，除須清除坍方外，另有長達100公尺路段須重建，過程中東端落石從未停止，僅能單側搶修，現以5月11日搶通為目標，後續視狀況做調整。

▲崩坍範圍長達200公尺，坍土堆高約150公尺，坍土方量初估約20萬立方公尺。

中橫公路台8線117.4k(關原)災害路段，4月 26日清晨發生大規模崩塌，崩塌規模高達220公尺擴及稜線，影響路段長達200公尺，坍土方高約150公尺，估計坍土方量達20萬立方公尺以上，災害發生後公路總局應變小組運作，於災點前350公尺處的路側隙地成立前進指揮所搶修。

目前災況除災區117k+250~+450坍方土石堆積、117k+300既有明隧道遭坍方土石掩埋及東側上方邊坡持續有抽坍落石，另117k+350上方坡面仍殘留大量下滑不穩定岩石須清除，搶修團隊已開築便道清除，117k+360~+460範圍內路基長達100公尺遭崩坍土石沖失須重建，目前以5月11日搶通開放通行為目標。

搶修團隊特別強調，槍修的地質以風化的板岩及變質砂岩為主，岩層相當破碎，仍持續有落石崩落中，目前暫時仍僅能於災區西端進行單側搶修，基於現場各種不利因素，將隨時滾動檢討搶修策略並調整搶通時間。

搶修期間實施遠、近端封閉道路，日間封閉114.6k~126k 關原（合歡派出所前）至神木路段；夜間封閉114.6k~151.7k 關原至洛韶路段，搶修期間敬請民眾暫時改繞行其他路線。