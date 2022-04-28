台積電降肉！律師「55萬買10張」讓夫傻眼　藍心湄也笑出眼淚

記者黃翊婷／綜合報導

台積電昨日（27日）股價大跌，終場收在526元，創下近一年新低。律師李怡貞在臉書PO文分享律師執業心得，半開玩笑表示自己要用55萬元豪買10張台積電股票，讓老公超級傻眼，連藝人藍心湄也在留言區回覆一個笑到流淚的表情符號。

▲李怡貞曾表示自己不擅長股票投資。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

台積電27日股價大跌，終場收在526元，失守530元關卡，創下近一年新低，由於短線跌幅已深，有部分投資人開始蠢蠢欲動，認為此時正是進場的好時機。網路上也有人PO文感嘆，台積電當初買進時，價格為600多元，結果現在跌到快500元，「整整跌幅快超過20％」，一堆人說台積電無腦買，結果現在滿手套牢，真的很崩潰。

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律師李怡貞27日在臉書「女人大律師李怡貞」PO文表示，她對老公說「聽說台積電下跌，我想買10張」，因為平時買包不手軟，一度還被老公質疑哪來的錢買股票，讓她忍不住回答，「10張我花不起嗎？」結果就見到老公的表情從驚訝轉為開心，大概是以為她終於不再亂買東西，而是選擇開始投資理財。

▲台積電股價下跌，部分投資人認為現在正是買點。（圖／路透）

接著，李怡貞說出一句「我不會買股票啊，我給你55萬不用找了，你幫我買」，讓老公直接傻眼到無言以對。最後，她還在文末表示，「我自行Google，唉！怎麼有人還相信投資群組中被冒名的李怡貞律師呢？」

文章公開後，網友們紛紛留言笑道，「55萬能買到10張嗎？」、「20幾年前的確有這個價格，可以買10張」、「在煩悶的工作下班後，看看李律師說的X話還滿療癒的」、「感覺還在800英尺，還沒降肉，會更低」，就連藝人藍心湄也回覆一個笑到流淚的表情符號。李怡貞也在留言區中幽默回應，「就叫你們不要開九天玄女玩笑，果真，股市降肉」。

▼藍心湄回覆一個笑到流淚的表情符號。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）