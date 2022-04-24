板橋騎士宿醉自摔斷脖慘死　清寒身世曝光

▲覃男前日凌晨自撞分隔島，被發現時已無生命跡象，送醫後宣告不治。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

新北市28歲覃姓男子家境清寒，他平時在禮儀社和酒吧工作，賺2份薪水以貼補家用，他前日深夜疑似在酒吧與客人聊天喝多，昨日清晨又趕著去禮儀社上班而宿醉騎車，行經環河西路四段與華江七路口自撞分隔島而發生車禍，覃男當場失去生命跡象，送醫後宣告不治，確切案發原因則仍須釐清。

昨日清晨6時許，覃男當時騎乘機車行經環河西路四段與華江七路口時，因不明原因自撞分隔島，強大撞擊力道讓覃男噴飛數公尺，機車零件散落一地，場面怵目驚心。

覃男被發現時已無生命跡象，送醫後宣告不治，醫院後續進行抽血檢測，驚覺其體內酒精濃度高達1.0mg/L，深入調查後卻發現死者的清寒身世。

據了解，覃男家境並不富裕，他得兼2份工作以維持家計，平時白天在禮儀社工作，晚上再去酒吧上班，疑似前日深夜與客人聊天而喝多，昨日凌晨在趕著上班路上發生意外，其家屬心痛不已，確切案情則仍須釐清。

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