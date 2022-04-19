台南女高中生「黑暗畢旅3天」！大學生領隊性騷6人　她痛哭曝案情

▲台南市市議員蔡旺詮（右）。（圖／翻攝臺南市議會直播）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市市議員蔡旺詮19日在「民政教育部門業務報告及質詢」中表示，台南某高中畢業旅行時爆出性騷擾案件，至少6名女學生被大學生領隊性騷擾，導致畢旅最後一天在房內抱頭痛哭，由於時間已過1個月都沒有進度，因此呼籲教育局儘速處理。

蔡旺詮19日在議會上表示，有家長投訴，台南某高中3月23日進行畢業旅行時，一名擔任領隊的大學生從第一天就開始騷擾女學生，有女學生擔心害怕，畢業旅行期間都感到非常痛苦，直到畢業旅行第三天，許多女學生受不了，直接在房間內抱頭痛哭，才讓案件曝光，於新竹報案，並將案件移交至台南警方進行筆錄。

蔡旺詮表示，該案處理過程預計兩個月，但目前已過1個月都毫無音訊，讓受害者家長非常擔心，且加害者的學校雖有說要召開性平會約談，但也沒有下文，整個過程只有社會局關切，教育局沒有積極主動的作為；他認為，受害的女學生有6至10人，雖然這案件不歸教育局管，但女學生們都是台南在地子弟，應該要積極關心。

對此，教育局長鄭新輝表示，此案雖然歸國教署管轄，但他們會再跟校方進行聯繫，並建議校方主動告知案件的調查進度，且積極催處案情的處理速度，要讓加害者負起責任，並提醒校方加強受害者的心理輔導。

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