潮州百年小鎮換新裝！鄉民與大學生打造「綠色街道」民間高手現身

▲屏東潮州鎮建基路舉行第一屆「春潮集」，由潮州新民和元智大學同學們合力打造。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／屏東報導

台灣「地方不見了」成為最大危機！各地老街面貌逐漸模糊重複，缺乏在地特色。元智大學藝術與設計學系的同學們，在陳冠華教授帶領下，於屏東潮州駐點啟動「潮州．一點綠計畫」，從一開始被拒絕，到逐漸取得鄉親信任，共同打造潮州「綠色街道」，更透過「春潮集」市集展現成果，居民們紛紛打開自己的家，展覽自己的生命故事，讓來訪遊客也大讚「高手在民間！」

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▲▼屏東潮州鎮建基路「春潮集」，居民們紛紛打開自己的家，展覽自己的生命故事。（圖／記者林育綾攝）

此次「潮州．一點綠」計畫，由台灣好基金會董事長柯文昌、聯發科技教育基金會蔡明介董事長共同推動，邀請元智大學藝術與設計學系系主任陳冠華教授，帶領系上的同學們駐點潮州，暱稱為「潮州小直」團隊，探索「老街生綠意」的各種可能。

出生於屏東潮州的柯文昌，有感於潮州雖然坐靠大武山，又臨占地面積廣大的林後四林平地森林公園，並連結鎮中心與森林公園的美麗綠色隧道，但潮州鎮上卻少有綠意，尤其最熱鬧的三山國王廟圓環老街一帶，「完全沒有一棵綠樹」，他心想，「如果能從建基路老街開始，用綠色植栽改變視覺景觀，再逐漸地向外擴散，潮州鎮一定可以變得不一樣！」

▲▼元智大學藝術與設計學系的同學們，在陳冠華教授帶領下，於屏東潮州駐點，與在地鄉親共同打造潮州「綠色街道」，更透過「春潮集」市集展現成果。（圖／記者林育綾攝）



一年多來的計畫成果，透過第一屆「春潮集」市集展現，在屏東潮州鎮建基路舉行，將整條老街打造為「綠色街道」，彷彿變身在地美術館、花園、展演舞台，居民們紛紛打開自己的家，而他們的生活、生命故事，都成為展覽一部分；包括在地老店、老產業亮相，以及小農販賣農產品、咖啡、手作，也有音樂表演等。

▲▼第一個攤位是塵封多年的清末老屋「泉發號布莊」，當天屋主的愛犬「肉多多」也現身幫忙導覽。（圖／記者林育綾攝）

一進入「春潮集」，第一個攤位是塵封多年的清末老屋「泉發號布莊」，屋主後代名叫陳同復，他與太太在潮州中正市場經營商店販賣南北貨、醬料等，另還有一隻愛犬「肉多多」也是家人，多多不但陪他一起到處串門子，還會幫忙巡田、抓蚊子、趕走牠認為的壞人。

▲▼祥瑞（松瑞）藤椅店是建基路上第一家藤椅店。（圖／記者林育綾攝）

而「祥瑞藤椅店」是建基路上第一家藤椅店，從民國36年開業至今已76年。再過去還有已歇業的「懷恩動物醫院」，退休的獸醫陳忠賢相當念舊，留著許多手術器具，透過學生的設計在攤位展示，宛如美術館展品；他的妻子王美玲則熱衷手作、種植花花草草，是建基路上有名的「綠手指」，不但有一座自己的後花園，當天建基路上許多植栽也出自她手！

▲「懷恩動物醫院」退休的獸醫陳忠賢相當念舊，留著許多手術器具，透過學生的設計在攤位展示，宛如美術館展品。（圖／記者林育綾攝）

元智大學陳冠華教授說，潮州過去是重要的經商之地，後來因產業道路啟用，從熱鬧變得沒落，而20世紀後「全球化」也讓台灣變得扁平，例如街道上各種色彩強烈的招牌，覆蓋了地方原有的樣貌，「地方不見了」是全台面臨的最大危機，當屬於我們的美學逐漸喪失，也導致人們的自信、尊嚴逐漸喪失，很多年輕人在這樣的環境下長大，不明白身為台灣人有什麼特色值得驕傲。

而過去在學校裡，同學們主要學習歐美、日本的美學教育，但回到家以後，會發現所學的這些跟自己的生活脫節，回到家並沒有改變，因此他決定帶著學生們實際到地方、到老街，跟居民們一起生活、工作、創作、學習。

▲元智大學藝術與設計學系同學們駐點潮州，暱稱為「潮州小直」團隊。（圖／記者林育綾攝）

同學們來到潮州，見到除了自己爸媽以外的地方老百姓，不過一開始居民也不太有空搭理，直到同學們開始打掃街道，清理柱子上長年的廣告貼紙、污漬等，引發居民們主動搭話，雙方也開始交流。對於元智大學同學們來說，打掃也像是自我內心的整理，來到這裡與學校的學科、成績都無關，是期望有不同的學習，自願前來。

▲▼屏東潮州鎮建基路「春潮集」。（圖／台灣好基金會提供）

這次「春潮集」為居民們做了許多立牌展覽，陳冠華也說，這是為了展示出「高手在民間」，在地居民也能因此建立尊嚴與自信，讓整條街都是舞台。重建居民的生活文化美學，他始終相信「美」才是讓文化可以淵遠流傳的關鍵。

街區的改變是經過在地居民認同、凝聚共識和參與行動共同完成的成果，只有鄉親們一起探索潮州生活和永續環境的想像，改變才有可能開始。建基路鄉親和年輕人一起打造的綠色街道，是潮州的第一次，也是台灣好基金會蹲點潮州7年的新一步。柯文昌也強調，「潮州・一點綠」計畫不是辦一場活動，而是一場持續的、追求美好生活的行動，將會持續札根潮州，與鄉親們共好共榮。

▲台灣好基金會強調，「潮州・一點綠」計畫不是辦一場活動，而是一場持續的、追求美好生活的行動。（圖／台灣好基金會提供）