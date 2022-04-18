本土疫情連日破千！陳時中：暑假解封依然「有望」　符合1條件適用

記者嚴云岑／台北報導

本土病例連3日破千例，今（18）日更傳出將創下1600例新高，但未獲指揮中心指揮官陳時中證實。不過，陳時中在接受民眾黨立委蔡壁如質詢時，卻重申暑假「有望」邊境解封，理由為到時一定會有疫情水平一致的國家，屆時出國返台可能就得以有條件免隔離。

蔡壁如上午質詢時表示，指揮中心4月13日曾提到暑假出國返台有望有條件免隔離，3月7日入境檢疫也從14天放寬到10天，「是要解封了嗎？」她提到，近期本土病例都破千例，指揮中心公布資料也指出，Omicron潛伏期為7至10天，約有95~99%會被驗出，「如此暑假有望解封？同步解封邏輯為何？」

對此，陳時中回應，「沒有什麼邏輯，只要雙方疫情水平都一樣，就可自由流通。」蔡壁如進一步追問，「我國跟哪國水平一樣？」陳時中表示，「現在時間未到。未來有國家在14天或7天與我國疫情一樣，就可以解封。疫情比我們低的，我們也歡迎他們來。」

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陳時中接著表示，我國目前百萬人口確診人數為140人，遠低於世界各國，日本是每百萬人口5000人，韓國是32%人口染疫，因此目前這些情況都不適用。蔡壁如又詢問，「那暑假會解封嗎？」陳時中坦言，「會！到時可能會有水平一致的國家，就有望解封。」疫情評估不是看兩年，而是7至14天。