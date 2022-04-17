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港媒：上海疫情嚴峻　中國第3艘航母擬延遲下水

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲解放軍首艘航母遼寧號。（圖／路透社）

文／中央社台北17日電

香港南華早報（SCMP）今天報導，消息來源透露，由於上海疫情嚴峻，全面封控封管，延緩中國第3艘航空母艦的造艦計畫，並可能延遲這艘航艦的下水日程。

報導說，中國解放軍海軍將在4月23日慶祝成軍73週年，各方普遍期待的全新第3艘航艦將在當天啟用。

不具名的消息來源透露，「由於上海疫情嚴峻，延宕若干重要的零組件交付，原定的下水計畫面臨展延。」

▼上海封城導致大量企業、工廠停工。

▲▼上海封城。（圖／路透社）

這艘003型航艦自2017年起在上海長興島的江南造船廠起造，由近期取自Google地球（Google Earth）的衛星影像顯示，這艘艦身將近320公尺長的航艦已接近完工。

根據圖像顯示，這艘航艦的3個飛機彈射器已完全覆蓋，顯示準備就緒，不過兩個把飛機從機庫推升至甲板的升降機尚未安裝完畢。

不同於中國前兩艘已成軍的遼寧號與山東號航艦，003型航艦的平面飛行甲板配備3個精密的電磁彈射器，相當於目前世界最先進的飛機彈射系統，而遼寧號與山東號則是比較老舊的滑躍式飛行甲板。

消息來源指出，「由於幾乎所有上海當地的國有企業都必須調撥部分人力協助抗疫，上海造船廠目前確實人手不足。」

中國船舶工業集團公司表示，上海的造船廠自3月22日以來持續投入抗疫，一週內在長興島打造了3個可容納超過4400張病床的方艙醫院。

▲▼上海封城。（圖／路透社）

消息來源另指出，當前的疫情也延緩海軍打造兩艘補給艦的計畫，並說：「用來打造這艘航艦的船塢清空，才會著手建造這兩艘海軍的補給艦。」

消息來源說，依據以沿海省分由北到南的順序命名規則，這艘新航艦將可能命名為江蘇號。

▲▼上海封城。（圖／路透社）

另個熟知共軍動態的消息來源透露，解放軍海軍正規畫舉行第3艘航艦的盛大下水典禮，規模至少得與2017年替首艘自製航艦山東號舉行的下水儀式相當。

這位與共軍關係密切的消息來源指出：「盛大慶祝儀式得動員很多人到場觀禮，如此就會有很多人擠在航艦的有限空間裡，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron的傳染力強，風險太高。」

南華早報報導說，中國當局計劃至2030年打造至少4個航艦打擊群，成為僅次於美國的全球第2大現代化海軍。

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