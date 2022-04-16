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白牌司機性侵少女內幕？去年11月KTV狂歡　結束後一起回女方家

記者葉國吏／綜合報導　

台南一名白牌車司機涉嫌性侵17歲少女懷孕，14日晚間被少女親友揪出動用私刑，過程還錄影PO網，警方知情後逮捕動用私刑3嫌，被害少女15日在社工陪同下報警提告。根據了解，少女是再去年11月被性侵，因生理期遲遲未來、小腹微凸，驗孕後才知原來已經懷孕。而白牌司機則辯稱2人是在KTV認識，屬於兩情相悅。

▲▼台南私刑。（圖／翻攝記者爆料網）

▲戴姓白牌司機14日晚間被揪出私刑。（圖／翻攝記者爆料網）

臉書社團「記者爆料網」有兩段影片流傳，可以看到一位白牌司機跪在地上被3位男子圍毆，並跪在地上的男子求饒，自稱不該趁17歲少女酒醉時性侵，也願意賠償20萬，私刑影片被上傳網路流傳，引起網友熱議。

警方得知後火速將動用私刑的3人逮捕到案，而受害少女也在社工陪同下到案報警。根據《自由時報》報導，，這起疑似性侵案去年11月發生，少女與朋友唱歌、喝酒，戴姓白牌司機因認識其中的友人，也到場同樂。

▲涉嫌動用私刑教訓白牌車司機犯嫌被警方火速追緝到案。（圖／記者林悅翻攝）

只是當時17歲少女喝醉，戴男便將她載走，在車上疑先猥褻後，再回少女住處房間性侵，由於當時少女家人已熟睡，並不知情。少女被性侵後不知所措，隱忍未告訴家人，最後是因為月經沒來且小腹微凸，上週她驗孕才發現懷有身孕。

少女親友得知後揪出戴男動用私刑，旁人錄影下戴男道歉承諾賠償20萬，但最後在警局時，戴男又改口說是「你情我願」，強調自己在KTV認識少女，一起喝酒一起回女方家。至於詳細情況，警方將深入追查。

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