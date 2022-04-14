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宜蘭公布9確診足跡曝　東門夜市、頭城老街、文化二館入列

▲▼宜蘭衛生局14日公布宜蘭9確診者足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

▲宜蘭衛生局14日公布宜蘭9確診者足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭14日公布9名確診者足跡，包括東門觀光夜市、金車礁溪蘭花園、文化二館練舞、羅東商業職校、東澳國小等場所。

宜蘭衛生局14日公布的宜蘭確診足跡如下：

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案29177號

4月8日，中午12時至下午1時，在瓦瓦世創意早午餐(宜蘭市女中路二段519號)；4月8日，下午2時56分，在宜蘭火車站(宜蘭市光復路1號)搭乘230班次太魯閣號；4月8日，晚上11時58分至12時，在全家便利商店南館店(宜蘭市中山路三段20號)；4月9日，下午1時至2時，在牛匠太郎x直火炙燒丼飯宜蘭店(宜蘭市新興路26巷1號)；4月9日，晚上10時，在北門關東煮(宜蘭市舊城北路134號)。

4月10日，中午12時至下午1時，在Rainbow Brunch早午餐(宜蘭市女中路三段61號)；4月10日，下午2時至3時，在金車生技水產養殖研發中心(礁溪鄉淇武蘭路162-13號)、金車礁溪蘭花園(礁溪鄉奇立丹路103之1號)；4月10日，下午3時至4時，在頭城老街(頭城鎮和平街)；4月10日，下午5時，在7-11健神門市(宜蘭市神農路二段8號)；4月10日，晚上7時至8時，在咔必娜就是炸雞漢堡(宜蘭市神農路一段16號)、迷客夏宜蘭神農店(宜蘭市神農路一段8號)；4月11日，中午12時至下午1時25分，在大喫早午餐店(宜蘭市女中路三段63號)；4月11日，下午5時至晚上6時，在米糕家宜蘭店(宜蘭市農權路247號)。

案29824號

4月9日，下午1時至4時，在建宏短期補習班(宜蘭市復興路二段28號)；4月9日，晚上8時至8時20分，在宜蘭東門觀光夜市(宜蘭市聖後街)；4月10日，下午4時至晚上7時，在建宏短期補習班；4月10日，晚上7時10分至7時20分，在全聯福利中心宜蘭復興店(宜蘭市復興路二段36號)；4月10日，晚上8時10分至8時15分，在全家便利商店宜蘭文昌店(宜蘭縣宜蘭市文昌路120號)。

案29442號

4月7日，上午7時至7時10分，在冬山豆漿姑羅東高職店(羅東鎮中山路四段291號)、好拾光早午餐(羅東鎮中山路四段253號)；4月7日，上午7時10分至下午5時，在國立羅東高級商業職業學校(羅東鎮中山路四段360號)；4月7日，晚上7時至7時40分，在伊丼日式丼飯(羅東鎮林森路155號)；4月7日，晚上7時40分至10時，在二結王公廟活動中心(五結鄉學進路83號)；4月7日，晚上10時，在文化二館停車場取車(羅東鎮純精路一段96號)；4月8日，上午7時至7時10分，在冬山豆漿姑羅東高職店、好拾光早午餐；4月8日，上午7時10分至下午5時，在國立羅東高級商業職業學校；4月8日，下午5時至晚上6時，在紅瓦厝食坊(羅東鎮南門路126號)；4月8日，晚上6時至10時，在文化二館練舞(羅東鎮純精路一段96號)；4月8日，晚上11時24分，在7-11聖博門市取貨(羅東鎮南昌街51-2號)；4月8日，晚上11時30分，在東寶複合式旅館(羅東鎮清潭路154號)。

4月9日，上午11時至下午1時，在大勝早午餐(羅東鎮南昌街57之1號)；4月9日，下午1時，租借iRent至羅東大俗賣五金百貨旁的停車場取車；4月9日，下午1時30分至3時，在清水海灘(五結鄉季水路)；4月9日，下午3時至4時，在礁溪回巢景點吃冰(礁溪鄉大塭路18-17號)；4月9日，晚上8時23分至9時，在羅東東王炙燒牛排專賣店(羅東鎮公園路97號)；4月9日，晚上9時20分，在羅東轉運站；4月10日，下午2時至晚上7時30分，在文化二館練舞；4月10日，晚上6時至6時15分，在紅瓦厝食坊；4月11日，上午7時至7時10分，在冬山豆漿姑羅東高職店、好拾光早午餐；4月11日，上午7時10分至下午5時，在國立羅東高級商業職業學校；4月11日，下午4時40分至晚上6時，在羅東my雞雞炸物；4月11日，晚上6時至9時，在文化二館練舞。

案29175號

4月9日，上午11時至11時30分，在全聯福利中心頭城青雲店(頭城鎮青雲路三段298號)；4月9日，上午11時30分至中午12時，在清心福全礁溪店(礁溪鄉礁溪路五段2號)；4月10日，凌晨0時至中午12時，在鷗漫景觀農場(礁溪鄉匏杓崙路132-15號)；4月10日，下午1時，在對的咖啡學遊工場(宜蘭市東港路一段247號)；4月10日，下午1時15分至1時20分，在中租租車宜蘭站(宜蘭市校舍路131號)；4月10日，下午2時至3時55分，在北關海潮公園(頭城鎮濱海路四段10號)；4月10日，下午4時至4時15分，在頭城火車站阿公蔥油餅店；4月10日，下午4時45分至5時15分，在羊陶餐飲店(宜蘭市舊城北路188號)；4月10日，下午5時20分至5時30分，在玉圓堂(宜蘭市復興路二段22號)；4月10日，下午5時30分至5時40分，在中租租車宜蘭站。

案29443號

4月7日，上午10時30分至晚上10時30分，在摩瑪浪Mmanang健身俱樂部(羅東鎮公正路155號)；4月8日，下午2時至晚上10時，在摩瑪浪Mmanang健身俱樂部；4月9日，晚上10時至11時30分，在摩瑪浪Mmanang健身俱樂部；4月10日，上午10時30分至晚上10時30分，在摩瑪浪Mmanang健身俱樂部；4月11日，上午10時30分至晚上10時30分，在摩瑪浪Mmanang健身俱樂部；4月12日，下午1時10分至2時30分，在摩瑪浪Mmanang健身俱樂部。

案30149

4月8日上午9時至11時，在碧候健康文化站(南澳鄉碧候村信義路陽明巷57號)。4月9日下午3時23分，搭乘區間車4193車次(南澳至羅東)；4月9日晚上8時30分，搭乘自強246車次(回南澳)。4月11日上午9時至11時，在碧候健康文化站。4月12日上午5時，在南澳火車站(蘇澳鎮大通路22號)；4月12日上午9時至11時，碧候健康文化站。4月13日上午8時35分，搭乘區間車4133車次(至羅東)。

案29669

4月6日上午7時40分至8時40分，搭乘首都客運(宜蘭→市政府)；4月6日晚上10時至23時，搭乘首都客運(市政府→宜蘭)。4月7日上午7時40分至8時40分，搭乘首都客運(宜蘭→市政府)；4月7日晚上7時10分至8時10分，搭乘首都客運(市政府→宜蘭)；4月7日晚上8時30分至8時40分，在宜蘭東門觀光夜市(外帶)(宜蘭市聖後街)；4月7日晚上8時40分至8時50分，在全家便利商店宜蘭學府門市(宜蘭市女中路三段239號)。4月8日上午7時40分至8時40分，搭乘首都客運(宜蘭→市政府)；4月8日晚上9時20分至22時20分，搭乘首都客運(市政府→宜蘭)。4月9日上午8時至8時10分，在老蔡碳烤三明治(宜蘭市女中路三段225號)。

案30150

4月9日下午1時30分至1時36分，在南澳火車站；4月9日下午2時至2時10分，在羅東火車站(羅東鎮公正路2號)；4月9日下午2時30分至5時，在青萍居人文會館(五結鄉中興路二段122巷60號)。4月10日下午2時50分至3時40分，在東澳國小。4月11日上午8時25分至8時35分，在南澳火車站；4月11日上午9時9分至9時15分，在羅東火車站；4月11日上午10時30分至中午12時10分，在Hej 北歐餐桌(羅東鎮林森路173號)；4月11日中午12時43分至下午1時，在永馨園藝資材行(五結鄉親河路二段100號)；4月11日下午1時20分至1時40分，在居樂銷售中心(羅東鎮羅莊街419號旁)；4月11日下午5時50分至5時57分，在羅東火車站。

案29823

4月8日上午11時40分至11時50分，在阿洲油飯•乾麵(冬山鄉廣興路198號)。4月10日上午8時30分至9時，在樂樂堡~羅高店(羅東鎮公正路325號1樓)；4月10日上午9時40分至11時，在張美阿嬤農場(三星鄉行健溪一路二段161號) 。4月11日上午9時至10時，在樂樂堡~羅高店；4月11日上午10時至中午12時30分，在World Gym世界健身俱樂部~宜蘭羅東店(羅東鎮興東路85號1F)。4月12日中午12時10分至12時15分，在三寶動物醫院(五結鄉中正路一段156號)。

▲▼宜蘭衛生局14日公布宜蘭9確診者足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

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