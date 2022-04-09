總統接觸者「免自我監測」遭疑雙標　指揮中心重申：標準只有一個

記者嚴云岑／台北報導

總統蔡英文接觸確診家人自主隔離10天，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等因PCR陰性無需自我健康監測，相較於教育部長潘文忠接觸基隆市長林右昌後自我健康監測3天，遭外界質疑「雙標」。對此，中央流行疫情指揮中心今（9）日重申，「標準只有一個」，接觸者經採檢為陰性結果，則接觸者的接觸者可正常生活，並沒有所謂的雙重標準。

指揮中心發言人莊人祥指出，依據接觸者定義，為自個案發病前 4 日起至隔離前，具下列任一項接觸情形，即符合接觸定義：

1. 在無適當防護下，曾於 24 小時內累計大於 15 分鐘面對面之接觸者，或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液之醫療人員及同住者。

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2.在無適當防護下，執行引發飛沫微粒的醫療處置(Aerosol Generating Procedures)。

惟須匡列之接觸者仍應視實際疫調情形作適當調整，另於特殊情況下，可依據現場疫調及風險評估結果，擴大接觸者匡列範圍。莊人祥另強調，潘文忠是採最高規格做自我健康監測，但現在已經走向簡化疫調、恢復正常模式，加上總統接觸者多注射過第三劑，因此無須比照辦理。

指揮中心進一步說明，昨日下午總統官邸通報確診案例足跡時，因當下僅總統檢驗陰性，即於第一時間請相關人員先進行自我健康監測，以待相關接觸者PCR檢測結果才可判斷影響規模；後因晚間檢驗結果均為陰性，故經過審慎評估，與總統開會者，全程皆佩戴口罩，並保持適當社交距離，風險相對低，可解除自我健康監測。

對於有醫師質疑，總統僅一採陰就讓密切工作者解除自我監康接監測有風險，莊人祥回應，總統會按照居家隔離模式採檢，隔離期間有症狀會再採檢，若無就是隔離期滿（4/14）再採檢一次。