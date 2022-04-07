血腥槍殺畫面曝！烏軍反綁俄戰俘　開3槍看他痛苦斷氣鮮血流滿地

▲事發地點位在德米特里夫卡村（Dmytrivka），距離布查鎮約11公里。（圖／翻攝自Telegram，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯軍隊在烏克蘭布查鎮的殘殺行為曝光引發國際撻伐，但依據4日流出的一段影片，烏克蘭一群士兵在基輔西邊德米特里夫卡村（Dmytrivka）抓到滿身是傷的俄兵後，把敵軍雙手反綁，更朝著其中一人開3槍，看著這名士兵從掙扎呼吸到痛苦斷氣。

紐約時報報導一段經查證的烏俄戰場影片，有多名受傷俄兵躺在路上，一旁地上已是滿滿鮮血。畫面顯示，其中一名男子指著一名俄羅斯士兵說，「他還活著，拍下這些掠奪者（marauders）。看，他還活著，還在喘」，在場士兵朝他的身體開2槍，但眼見俄兵身體還在動、仍有呼吸，當場再補一槍奪走這名俄羅斯士兵的性命。

影片也顯示，現場另有3名俄羅斯士兵也死在這名被槍殺的戰俘附近，其中一人頭部明顯受傷，雙手被反綁，且身上都穿著迷彩服，手臂上有俄羅斯軍隊常用的白色臂章，他們的裝備散落在附近，每個人頭部周圍都有血跡。這些士兵陳屍在距離俄羅斯空降部隊使用的BMD-2步兵戰車不遠處，部分的人外套、鞋子、頭盔被取下，附近也停放著被摧毀的戰車。

事發地點就位在距離布查鎮西南方約11公里的德米特里夫卡村（Dmytrivka）北側道路，而烏軍射殺戰俘的時間似乎是3月30日左右，當時烏克蘭部隊伏擊一支俄軍縱隊。已知俄羅斯軍隊自3月30日開始撤離基輔西翼小鎮。

影片中烏軍部隊身分並沒有被確認，但影片中的場景與3月30日發布的一段影片相同。依據烏克蘭新聞媒體UNIAN分享的影片，這被描述成喬治亞軍團（Georgian Legion）的戰果。喬治亞軍團是一支為烏克蘭作戰的傭兵組織。

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