宜蘭婦步行穿越馬路　遭砂石車撞上當場死亡

▲宜蘭五結鄉溪濱路三段，6日發生婦人不幸遭砂石車輾斃事件。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭53歲李姓婦人6日上午9時步行橫越五結鄉溪濱路3段，遭砂石車撞上，不幸當場身亡，來不及煞車直接撞上婦人的駕駛，經酒測並未酒駕，肇事責任警釐清中。

54歲砂石車蔡姓駕駛，6日上午9時沿著五結鄉溪濱路三段往羅東方向行駛，當時正有一名53歲李姓婦人步行穿越馬路，蔡男閃避不及直接撞上，救護車到場時，婦人已明顯死亡，未受傷的蔡男，酒測無酒精反應，肇因原因仍待警方深入調查。