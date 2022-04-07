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深夜闖僧寶寺拍靈異片　「未來男友」等4網紅免坐牢代價出爐

▲▼僧寶寺。（圖／翻攝Google Maps）

▲「未來男友」等網紅擅自闖入高雄僧寶寺被提，經橋頭地院審理，各判處四人拘役20至40日。（圖／翻攝Google Maps）

記者郭玗潔／高雄報導

陳姓雙胞胎兄弟網紅分別為YouTube「未來男友Liann」、「國王KING」之頻道主，為拍攝探險影片，於109年11月10日夜間未經過寺方同意，擅自侵入高雄僧寶寺拍攝，遭寺方提告。經橋頭地院審理，判處陳忠聖、陳忠琨共同犯侵入建築物罪，各處拘役20日，如易科罰金，均以1000元折算1日。

YouTube「未來男友Liann」頻道，以拍攝宗教、靈異探險主題的影片為主，從2017年開設至今，已有60萬訂閱者。頻道主陳忠聖為拍攝探險影片，於109年11月10日夜間，夥同「國王KING」的頻道主陳忠琨，擅自侵入高雄阿蓮僧寶寺內拍攝影片，並把影片上傳供大家瀏覽，遭寺方提告。

兩人受偵查時坦承犯案，橋頭地院認為兩人明知寺院為他人所有，卻以營利為目的，私自闖入拍攝，實為不該，最後判處兩人共同犯侵入建築物罪，各處拘役20日，如易科罰金，均以1000元折算1日。

然而，僧寶寺半夜訪客似乎特別多，被擅闖的案件不只這一樁。臉書網站粉絲專頁「正一雙芝王直播台」也分別於109年12月5日晚間11時許、12月11日下午10時至翌(12)日凌晨0時30分許，擅自進入僧寶寺開直播。粉絲頁經營者余祈震、楊萬連兩人也被寺方提告，同樣被橋頭地院判處兩人共同犯侵入建築物罪，總共各處拘役40日，如易科罰金，以1000元折算1日。

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