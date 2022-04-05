空軍松指部少將半夜擾民怒飆三字經？　警還原真相：不是他

▲松指部少將指揮官老婆深夜醉酒在住宅喧嘩，過程中與警方發生拉扯，一度被依妨害公務罪帶回警局。（圖／記者李毓康攝）

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

屏東市一處民宅5日凌晨被民眾檢舉妨礙安寧，警方獲報到場勸導後，發現楊姓男子的老婆酒後在家門口不斷大聲嚷嚷，楊男擔心吵到鄰居，不斷試圖規勸老婆進屋，警方也協助處理，不料混亂中3人發生肢體拉扯，且楊男老婆不斷低頭痛罵三字經，一度被警方依妨害公務罪，帶回警局偵辦。而楊姓男子的身分事後更被查出是是空軍松山基地指揮部指揮官楊炳申少將。

警方表示，5日凌晨接獲民眾報案，稱有人在民宅內大聲喧嘩吵鬧，讓人不得安寧。警方隨後到場勸導，沒想到楊男的蔡姓妻子先是對警方叫囂，楊男之後也出面與警方爆發拉扯，最後夫妻兩人雙雙被警方帶回，目前全案依妨害公務罪嫌移送法辦，訊後無保請回。

警方澄清，整起事故是因楊男老婆喝酒返家在入口有大聲喧嘩等情事，楊男見狀擔心吵到鄰居，不斷試圖想將老婆勸回家，但卻因為老婆不斷大聲嚷嚷，讓鄰居直接怒報警處理。

警察到場後，也不斷幫忙規勸楊男老婆，場面一度相當混亂，過程中楊男、楊妻和警察一度有拉扯到，且楊妻因酒醉意識不清，不斷低頭一直罵三字經，但由於疑似涉及妨害公務，夫妻倆因此雙雙被請回警局偵辦，不過事後員警釐清後認為楊妻並無惡意，僅因酒醉意識不清，因此訊後對2人無保請回。