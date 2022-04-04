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「2024挺賴清德」團隊成形　「民主活水連線」招兵買馬搶議員席次

▲馬紹爾總統來訪，總統蔡英文、副總統賴清德接見。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲總統蔡英文、副總統賴清德一同接見外賓。（圖／翻攝賴清德臉書）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文2020年拿下817萬票史上最高得票後，回任民進黨主席，而民進黨前主席卓榮泰、前秘書長羅文嘉的「卓羅」體系，近日在黨內組成「民主活水連線」，推出議員參選人外，更被認為「2024挺副總統賴清德」的團隊以然成形；而5月份民進黨職改選，牽動黨內派系勢力消長，賴清德的影響力勢必成為焦點。

回顧2019年，卸任行政院長的賴清德挑戰爭取連任的蔡英文，「蔡賴之爭」喧鬧一時；而當時把持黨機器的卓榮泰、羅文嘉站在黨中央立場處理黨務，難免兩方不討好，特別引起英系統不滿，使他們被認為是「挺賴」人馬。

在蔡英文取得連任並回任黨主席之後，「卓羅體系」任務完成，也卸甲歸田，但雙方恩怨依舊，卓羅雖然「裸退」，不過面對2022年底地方選戰，他們近來重啟爐灶，並打著「挺賴」旗號，開始招兵買馬，組成「民主活水連線」。

▲馬紹爾總統來訪，總統蔡英文、副總統賴清德接見。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲總統蔡英文、副總統賴清德一同接見外賓。（圖／翻攝賴清德臉書）

民主活水連線成員方面，除了以「卓羅」為首，還包括黨副秘書長林飛帆、不分區立委洪申翰，以及前青年部主任吳濬彥等人；而年底選戰佈局上，中正萬華推出律師謝孟羽、內湖南港則是許菡芸。

特別的是，賴清德在去年四項公投時，全台走透透，不挑大小場，展現南台灣的影響力促成「南票北送」，被視為守住公投的功臣之一；隨後，他也銜總統之令，出訪友邦宏都拉斯，且在外交場域上，雖然未能觸及外交核心事務，但他能出席各種涉外場合，一起接見外賓倒有幾分「見習」意味，使他更被視為2024年總統熱門人選之一。

至於「民主活水連線」支持的謝孟羽議員參選人，看板更直接與賴清德同框，顯見有用賴清德名號，對外招兵買馬的意味；而賴清德日前舉辦電影「時代革命」媒體包場活動，林飛帆、洪申翰也都有陪同出席，顯示2024挺賴團隊以然成形。

除了2022年底選戰，5月份民進黨內黨職改選，將選出各地黨部主委、縣市黨代表及全國黨代表；賴清德陣營近來已在積極備戰外，民主活水連線擬再次聯手綠色友誼；言下之意，賴清德本身系統將獲得不少奧援，屆時黨內各派系勢力，以及賴清德在黨內影響力的消長，勢必會有不小的變動。

▼卓榮泰、羅文嘉。（圖／資料照）

▲▼卓榮泰、羅文嘉。（圖／記者蔣婕妤攝）

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