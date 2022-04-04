北市松山凌晨惡火！公寓頂加火光竄天　7旬老翁慘遇火焚成焦屍

▲猛烈火勢吞沒6樓頂加，警消拉水線灌救。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市松山區4日凌晨4時許，南京東路五段250巷一棟公寓6樓頂加發生火警，警消獲報趕抵，經過與住戶妻子對話後，得知其70歲的丈夫還在火場內。警消拉水線入屋灌救，並在屋內進行搜索，最終在臥房內發現一名男性焦屍。警消粗估燃燒面積約50平方公尺，暫不排除有縱火的人為因素，確切起火原因有待後續調查釐清。

▲松山區一棟公寓6樓頂加凌晨發生火警，一名男子被發現倒在臥房內明顯死亡，其妻子（下）被救下樓並無大礙。（圖／記者游宗樺攝）

據附近住戶表示，起火戶為出租的頂加建物，平日住著一對夫妻，事發前他們疑似發生爭吵，上樓查看時，驚見熊熊火勢從門窗竄出，而住戶的妻子卻呆站在門口，表示這火「是她先生放的」，於是趕緊拿滅火器試圖救火，但火勢過大，只能退到安全處避難等警消來救援。

警消凌晨4時9分獲報，出動15輛各式消防車、2輛救護車及65名警消到場，上樓發現該戶已全面燃燒，立即拉水線上樓灌救，並成功救出1名婦人。火勢在約40分鐘後撲滅，經火場搜索，在臥室內發現一名男性焦屍，已明顯死亡。

▲樓下鄰居試圖上樓救火，但是火勢迅速竄燒難以靠近。（圖／民眾提供）

台北市消防局第三大隊大隊長王證雄表示，獲報後警消立即到場，得知屋內有2人待救，立即拉水線上樓並救出1人。火勢在凌晨4時48分撲滅，經搜索後發現一名男子已明顯死亡，燃燒面積約50平方公尺，目前暫不排除有人為縱火因素，確切起火原因有待調查釐清。