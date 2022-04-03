抗病毒藥物不足引恐慌！陳時中曝「大規模購買計劃」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情再起，過去雖然已跟輝瑞購買抗病毒藥物，但因為當時只進來2萬份，不少專家認為藥物儲備不足。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，採買都有一定的規劃，輝瑞正在做安定性試驗，如果確定時效可以保存比較長，就會有大規模購買計劃。

針對抗病毒藥物不足疑慮，陳時中表示，藥物購買有很多冗長審查程序，如果效期比較短的，光是國內外審查進口時間，就會把效期浪費掉，所以無法準備太多。

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陳時中說，輝瑞正在做安定性試驗，也準備提出相關申請，如果到時候確定效期可以保存比較長，就會有大規模購買計劃，「現在已經找輝瑞洽談，請他們做相關準備來因應我們的需求。」

發言人莊人祥也補充，通常新藥效期都是6~9個月，之後廠商會根據存放地方和藥物做展延效期測試，如果測試過都可以，就可以跟全世界的FDA去申請，而目前國內抗病毒藥物至少都還有6個月，都是剛到貨而已，沒有到期問題。

而面對近期本土疫情，陳時中也直言，目前案例多，但是重症比例相對低，有99.8%都是輕症，已經相對輕症化，目前戰術上一樣是積極抗疫，要在不限制不妨礙正常生活下去積極抗疫。