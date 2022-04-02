士林高商爆「校護霸凌」　救瀕死高3生被改單搶功：他是我學生

▲北士商去年11月發生學生跑步猝死意外，幸虧校護及時救命，救人的校護A小姐投訴同事在事後竄改紀錄，引發爭議。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

救人一命竟變成護士搶功大戰！在士林高商擔任護士的A小姐（化名）向本刊投訴，去年（2021年）11月17日，1名男學生上體育課時，跑步到一半突然昏倒失去心跳呼吸，她和同事一起救人，把男學生從鬼門關搶救回來。不過，事後發展卻超乎想像，A小姐指控，當天請假的B護士竟竄改電腦紀錄，將處理人員改成B護士自己，被揭發後不但不認錯，連長官也要A小姐「不要把事情鬧大」，如今她只好站出來幫自己討公道，也不排除提告。

身材削瘦的A小姐，臉色憔悴，她告訴本刊記者，去年救了學校學生1命，原以為自己做了件好事，未料卻遭到同事「職場霸凌」，4個多月來幾乎夜不成眠，甚至爆瘦6公斤、罹患上焦慮症，「我已在士林高商擔任夜間部護士17年，居然被職場後輩欺負成這模樣」，A小姐苦笑。

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原來，去年11月17日下午3時許，1名高三男學生正在學校操場上體育課，跑步時突然無預警倒地，失去呼吸心跳，一旁的老師和同學嚇得趕緊通知健康中心，A小姐和同事接獲消息後連忙趕到，先是CPR後來又用AED（自動體外心臟去顫器），整整急救12分鐘，男學生終於恢復生命徵象，這時救護車也趕到，將他送醫救治。醫院診斷該名男學生病症為「心律不整瀕臨心因性猝死」，不過幸好及時搶救，保住了小命，該名男學生3天後出院，目前身體狀況一切良好。

A小姐和同事英勇救人事蹟在學校傳開，學生家長也一再致謝，很感激2人「把兒子救回來」，不過事隔2天，11月19日，A小姐赫然發現另1名同事B護士變更了她所填寫的男學生急救護理紀錄，竟在處理人員欄位刪掉A小姐的名字、填上B護士自己的名字，A小姐質疑「B護士那天明明請假沒上班怎麼可能救人，這不是竄改醫療紀錄嗎？」

▲A小姐說自己任職校護17年，沒想到好心救人竟演變成搶功大戰，她投訴學校甚至相關單位開調解會都沒結果。

發現此事的A小姐，找上B護士的主管、即學校的學務主任，A小姐轉述「學務主任當面詢問B護士為何會改成她的名字，她竟理直氣壯回答『因為他（男學生）是我日間部的學生！』」A小姐覺得很離譜，「簡簡單單的救人好事，怎麼變成同事搶功？」，甚至再隔沒幾天，該月26日急救護理紀錄的處理人員名字又被改了。

A小姐覺得B護士欺人太甚，往上呈報，校方雖介入處理，不過A小姐要求對方道歉以及學校懲處，但校方疑似擔心會負連帶責任、不願同意；直到今年3月中，透過議員召開協調會，但仍舊沒結果。「B小姐不但死不承認竄改紀錄，甚至去年10月1日、12月23日，2度嫁禍我偷學生東西，這些都被學校查出來。為什麼救人的是我，反而落得如此下場？」A小姐勇敢站出來幫自己發聲，說她不願再被人欺負，只想要個公平正義，將找律師提告。

對於遭指控更改護理紀錄一事，B護士表示自己不便回答，但表示「系統有bug問題」，也希望此事有公正的處理，其他就交由校方回應。北士商校長余耀銘表示，該護理紀錄系統最後登入的人，即顯示為處置人員，也因為該名學生發生心律不整瀕臨心因性猝死，因此入院後的狀況，校護後續都有做紀錄，所以護理紀錄才有2次更改。

日前議員召集雙方和學校以及教育局、衛生局、消防局、警察局等相關人員20多人，B護士在會中2度鞠躬致歉，但仍未獲得A小姐諒解；目前校方簽了2支嘉獎給救人有功的A小姐，且推薦她代表學校參加績優護理人員徵選等。校長也表示2名校護有嫌隙，校方正用一切方法排解，希望救人一命的善事不要走調。

▲學生猝死案意外發生2天後，A小姐發現第一時間自己填寫的急救護理紀錄遭更改，處置人員欄上的名字竟是沒上班的B護理師。

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