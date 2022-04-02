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全場認證「最恐怖鬼片」是這2部！　網嚇哭：一輩子陰影

▲▼最恐怖電影是哪部？話題引網友熱議 。（圖／翻攝維基百科）

▲最恐怖電影是哪部？話題引網友熱議。（圖／翻攝維基百科）

記者邱晟軒／綜合報導

近期熱映的台灣恐怖片《咒》以本土邪教為題材，沉浸式敘事手法，嚇壞不少觀影民眾。然而，就有網友發起話題，詢問眾人「看過有被嚇到又印象深刻的鬼片？」貼文一出，全場洗板點名2經典鬼片，直呼「一輩子的陰影」。

有一名網友日前在PTT上以「你看過最恐怖的鬼片」為題表示，我屬於那種愛自己嚇自己類型，喜歡午夜場到電影院看鬼片，回家後洗澡自己會一直腦補，睡覺時一定用棉被包住腳，我覺得泰國鬼片都讓我印象蠻深刻，也喜歡《薩滿》，於是原PO好奇發問，「你們有看過真的嚇到又印象深刻的鬼片嗎？」

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▲《咒怨》。(圖／網路翻攝)

▲《鬼影》是近來公認最可怕的泰國鬼片。(圖片／翻攝網路)

▲《咒怨》、《鬼影》獲得網友公認最可怕。（圖／翻攝網路）

貼文曝光後，立刻引起網友紛紛點名心目中的最恐怖電影，「《七夜怪談》尤其第一集，失眠快一個月」、「小時候看完貞子不敢半夜偷看電視」、「《厲陰宅》我快把衣服撕爛，有夠可怕」、「《三更之回家》後坐力很大」、「台灣是《屍憶》」、「《鬼來電》超恐怖」、「泰國的《陰地》」、「《鳥》，雖然可能不算鬼片，但這部真的厲害，會讓人打從心裡感到恐怖」。

其中，綜合所有網友的留言，日本經典恐怖系列作品《咒怨》獲得多數人認證最嚇人，「《咒怨》到現在還是不敢看全集」、「《咒怨系列》在腦中揮之不去」、「《咒怨》國小在班上播，一輩子的陰影」、「小時候看《咒怨》，俊雄從棉被出現那邊，害我不敢蓋被子睡」。

另外，泰國鬼片《鬼影》也獲得不少網友推薦，「《鬼影》真的很可怕」、「《鬼影》看完我脖子為什麼也好痛，好寒」、「《鬼影》泰國恐怖片的巔峰」、「推《鬼影》，集合所有恐怖元素」。

▼ 《咒怨》、《鬼影》獲得網友公認最可怕 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

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