　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

挺「麻豆傳媒」車噴logo！老司機被警鎖定：傳播不良風氣　下場曝

▲車主將涉黃公司logo貼在車身。（圖／翻攝自影片）

▲車主將麻豆傳媒logo貼在車身。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

知名「麻豆傳媒」AV拍攝相關團隊，近日因在上海涉及製作、販賣、傳播淫穢內容的案件遭捕。消息一曝光，隨即掀起部門男網友的一片哀嚎。29日，安徽省滁州市警方發現街頭有一輛小車，車主為了挺該團隊，在車身醒目位置貼上「麻豆傳媒公司」logo。

據《澎湃新聞》報導，3月29日，據當地警方透露，日前接獲群眾舉報，在街頭一輛轎車貼有涉黃的「某豆傳媒公司」logo，警方鎖定位置將其攔截。

據車主交代，自己只是為了好玩貼上，並非真的工作人員。警方教育車主，在車上貼含有涉黃公司的標識，是在傳播社會不良風氣。目前，警方已責令車主將logo清除並重新噴漆。

▲車主將涉黃公司logo貼在車身。（圖／翻攝自影片）

▲麻豆紅牌女神張芸熙。（圖／翻攝自推特）

此前，大陸微博官方帳號「掃黃打非」公告，從2021年1月開始，孫男、羅男等人利用社群軟體「Telgram」及「Potato」，與色情App「九一視頻」、「麻豆傳媒」聯繫，確定劇本與片酬後，進行拍片的工作，團隊包含拍攝、剪輯、燈光、劇務、男女演員、化妝師等，成員十分完整，團隊相當專業。

這些團隊一共拍攝了50多部的色情影片，再販售給「九一視頻」與「麻豆傳媒」，藉此牟利500萬餘元（約新臺幣2,250萬元），點閱率400多萬次。

從今年一月開始，奉賢分局組織警力，前往廣東、四川各省，緝查製作色情影片的拍攝團隊，目前一共抓獲3組團隊，包含孫男、羅男在內，一共24人，目前案件還在偵辦當中。

據了解，麻豆傳媒自詡國產AV，且男、女優都找台灣人拍攝，其中紅牌女神張芸熙，擁有傲人F級上圍，加上大尺度無碼畫面，累積大票粉絲追捧，在圈內相當有知名度。

►可愛＋性感睡衣超便宜！穿上讓男友更愛妳

ET快訊
全球疫情恐「打掉重練」！　WHO預測：動物現新變種再傳人
LIVE／疫情炸開！台中婚宴確診+21　新北桃超過10
桃園今增至少10例　網購工作坊爆職場群聚感染
準新郎摸上大嫂床：想X妳！　她驚醒崩潰
羅一鈞請假遭PTT嗆「裝模作樣」！　教授吐高中回憶：值得尊敬
快訊／多地爆疫情！　桃園今本土至少新增10例
快訊／基隆警再增4人確診！　二採陰轉陽
快訊／台中婚宴已21人確診！　匡列184人還有2失聯
新北再爆三峽某國小師確診！　200多名學生今停課
快訊／基隆第5校淪陷！國小桌球教練確診　緊急停課
快訊／新北疫情擴大　今再爆雙位數確診！
消防員累癱！　美福大火3周終於滅了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸10多家房企在港停牌！未按時公布2021年全年財報

聯想CEO捐出3.5億元個人獎金　全數分發給「第一線工人」

挺「麻豆傳媒」車噴logo！老司機被警鎖定：傳播不良風氣　下場曝

上海日增本土4502例！浦西今起封控

「博士生學霸」8年畢不了業　騎腳踏車當外送員：小孩生病需要錢

年輕人、低收族群收入問題大！　陸前高官神回：閒置的房子租出去

年輕人失業貧窮怎解決？　高官竟回「把閒置的房子出租賺錢」

上海封城老翁氣喘身亡！醫師窩救護車上拒借AED　轉頭關起車窗

煉鋼工人深夜跳入高爐被融化　15秒內「人一下就沒了」

徵女秘書要求「有性經驗」　人資認了：老闆要找「類似情人的」

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

歸化遭嗆「賣國賊」！韓國手回懟：我是客人！　《二十五，二十一》南柱赫獨家報導崩潰了

流浪貓「愛睡摩托車」不給收編　熱心路人輪流餵4年...變超胖

流浪橘貓瘦到「脖子極細見骨」 被收編半年變5.8kg圓肚胖貓

陸10多家房企在港停牌！未按時公布2021年全年財報

聯想CEO捐出3.5億元個人獎金　全數分發給「第一線工人」

挺「麻豆傳媒」車噴logo！老司機被警鎖定：傳播不良風氣　下場曝

上海日增本土4502例！浦西今起封控

「博士生學霸」8年畢不了業　騎腳踏車當外送員：小孩生病需要錢

年輕人、低收族群收入問題大！　陸前高官神回：閒置的房子租出去

年輕人失業貧窮怎解決？　高官竟回「把閒置的房子出租賺錢」

上海封城老翁氣喘身亡！醫師窩救護車上拒借AED　轉頭關起車窗

煉鋼工人深夜跳入高爐被融化　15秒內「人一下就沒了」

徵女秘書要求「有性經驗」　人資認了：老闆要找「類似情人的」

曹耀鈞／俄烏戰爭制裁的另一種思考　推演兩大陣營經貿對決

羅一鈞「深夜請假洗衣服」！神人驚見1點：根本台灣瀕危保育動物

486宣布「送羅一鈞洗衣機」加碼2高級電器　網提點勸：介紹老婆較實在

警察上門發現「屍體放廚房4年」變白骨嚇壞　男淡定：那是我兒子

陸10多家房企在港停牌！未按時公布2021年全年財報

中華男足FIFA小升至157位、亞洲第32　今年國際賽寄望9月亞運

2男路邊聊天「被瞄一眼」超不爽　板手+辣椒水狂敲他行兇畫面曝

國內線機票4／30起上漲！平均漲幅4.6％　飛金門「最多貴146元」

不怕升息　教育部補貼在學生學貸利息「近40萬學生受惠」

「女嬰爆哭」報導惹議　韓國瑜告媒體違反《選罷法》結果出爐

大陸熱門新聞

「博士生學霸」騎腳踏車當外送員：小孩生病需要錢

老翁氣喘亡「醫師拒協助」！女兒氣炸公審

年輕人失業　官員：出租房子賺錢

煉鋼工跳入高爐融化　15秒「人一下就沒了」

年輕人收入問題大！　他神回：閒置的房子租出去

徵女秘書要求有性經驗　人資認了老闆不單純

上海日增本土4502例！浦西今起封控

22歲女當職業伴娘...收入曝網喊：哪裡應徵

老司機挺「麻豆傳媒」車噴大logo！警速攔下怒教育

浙江嚴打虛擬貨幣挖礦　直接沒收礦機

休旅車高速對撞電動車！ 駕駛在圍觀者前用石頭將對方直接砸死

聯想CEO捐3.5億元個人獎金　全給一線工人

陸留學生入境澳洲遭遣返 手機有軍訓照片被指接受過「軍事訓練」

女護理師爽當醫生娘！遭很甩現況淒慘

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

女教授帶到台灣當性奴！　博士生崩潰求償

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

《全明星》李芷婷愚人節深夜突認愛！

全世界都被威爾史密斯耍？影評網紅曬4連結

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

30歲女自認胃食道逆流！就醫半年治不好

孫藝真丟捧花「玄彬嚇到帥臉變形」　婚禮爆笑場面外流！

研究曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降低36%

丟丟妹直播「燙油濺雙手」！　傷勢曝光網：怎這麼嚴重

AV女優抽自體脂肪豐胸！　「平坦B升級F罩杯」兇猛成果曝光

住旅館「直擊男友貼牆壁DIY」！她躺床崩潰了

女星泡湯被抓包「沒穿褲」

想嚐鮮？　台大教授：酒店「禮服、制服」差在哪

役期延長4個月擬變1年　實施時間曝光

更多

最夯影音

更多
硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤
泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面