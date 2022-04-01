挺「麻豆傳媒」車噴logo！老司機被警鎖定：傳播不良風氣　下場曝

▲車主將麻豆傳媒logo貼在車身。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

知名「麻豆傳媒」AV拍攝相關團隊，近日因在上海涉及製作、販賣、傳播淫穢內容的案件遭捕。消息一曝光，隨即掀起部門男網友的一片哀嚎。29日，安徽省滁州市警方發現街頭有一輛小車，車主為了挺該團隊，在車身醒目位置貼上「麻豆傳媒公司」logo。

據《澎湃新聞》報導，3月29日，據當地警方透露，日前接獲群眾舉報，在街頭一輛轎車貼有涉黃的「某豆傳媒公司」logo，警方鎖定位置將其攔截。

據車主交代，自己只是為了好玩貼上，並非真的工作人員。警方教育車主，在車上貼含有涉黃公司的標識，是在傳播社會不良風氣。目前，警方已責令車主將logo清除並重新噴漆。





▲麻豆紅牌女神張芸熙。（圖／翻攝自推特）

此前，大陸微博官方帳號「掃黃打非」公告，從2021年1月開始，孫男、羅男等人利用社群軟體「Telgram」及「Potato」，與色情App「九一視頻」、「麻豆傳媒」聯繫，確定劇本與片酬後，進行拍片的工作，團隊包含拍攝、剪輯、燈光、劇務、男女演員、化妝師等，成員十分完整，團隊相當專業。

這些團隊一共拍攝了50多部的色情影片，再販售給「九一視頻」與「麻豆傳媒」，藉此牟利500萬餘元（約新臺幣2,250萬元），點閱率400多萬次。

從今年一月開始，奉賢分局組織警力，前往廣東、四川各省，緝查製作色情影片的拍攝團隊，目前一共抓獲3組團隊，包含孫男、羅男在內，一共24人，目前案件還在偵辦當中。

據了解，麻豆傳媒自詡國產AV，且男、女優都找台灣人拍攝，其中紅牌女神張芸熙，擁有傲人F級上圍，加上大尺度無碼畫面，累積大票粉絲追捧，在圈內相當有知名度。